"Виборчий фарс": на окупованих територіях голосуватимуть мігранти з Центральної Азії, — ЦНС

За даними Центру національного спротиву, з квітня 2022 року росіяни звезли на тимчасово окуповані території понад сто тисяч іноземців.

Related video

Окупанти мають намір залучити до так званих "виборів президента РФ" на тимчасово окупованих територіях України мігрантів з Центральної Азії. Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС) у четвер, 14 березня.

За відвідини "виборчих дільниць" іноземцям обіцяють додатковий вихідний.

"Вже з 15 березня на ТОТ стартує виборчий фарс, який ігнорує переважна кількість місцевих. Для завищення явки ворог дозволив голосувати без паспортів, й тепер поставив план перед будівельними компаніями щодо відправки на голосування мігрантів", — заявили в Центрі.

У ЦНС нагадали, що росіяни звозять мігрантів на захоплені території ще з кінця 2022 року. Загалом на тимчасово окупованих землях уже понад 100 тисяч іноземців.

"Всі, хто допомагає "легалізовувати" окупацію на ТОТ понесе за це відповідальність", — наголосили у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, 11 березня Маріупольська міська рада повідомила, що у місті проходить так зване дострокове "голосування" на виборах президента РФ. Мобільні групи дільничних комісій їздять по місту й у дворах влаштовують "виборчі дільниці".

У Латвії перевірятимуть законність перебування громадян РФ, які прийдуть на виборчі дільниці у Ризі 17 березня. Якщо поліція зафіксує порушення правил проживання в Латвії, то країна розпочне процедуру депортації.