США и Япония добиваются запрета ядерного оружия в космосе через ООН, — The Guardian

Проект резолюции США и Японии уже ратифицировали около 114 стран, включая Россию. Несмотря на это, заместитель посла РФ в США Дмитрий Полянский осудил ее и назвал "очередным пропагандистским трюком Вашингтона", "очень политизированным" и "оторванным от реальности".

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Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США и Япония подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей все страны не размещать и не разрабатывать ядерное оружие в космосе. Об этом 19 марта сообщает The Guardian.

"Любое размещение ядерного оружия на орбите вокруг Земли было бы беспрецедентным, опасным и неприемлемым", — подчеркнула Томас-Гринфилд на заседании Совбеза и подтвердила, что США готовы сотрудничать по этому вопросу с РФ и Китаем без предварительных условий по двустороннему контролю над вооружениями.

По словам министра иностранных дел Японии Йоко Камикавы, даже во время "конфронтационной среды" холодной войны глобальные соперники договорились о том, что космическое пространство будет оставаться мирным. Она подчеркнула, что запрет на выведение на орбиту любого оружия массового уничтожения должен быть соблюден и сегодня.

Как отметили в издании, решение было принято после того, как в феврале Белый дом подтвердил, что Россия получила противоспутниковое оружие, что встревожило многих. Однако позже Путин заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе, утверждая, что страна только развивает космический потенциал, подобный американскому.

Проект резолюции уже ратифицировали около 114 стран, включая США и Россию. Договор о космосе запрещает размещение "ядерного оружия или каких-либо других видов оружия массового уничтожения" на орбите или размещение "оружия в космическом пространстве любым другим способом".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совбеза, вспомнил оскароносный фильм "Оппенгеймер", который, по его словам, "оживил суровую реальность ядерного судного дня для миллионов людей по всему миру".

"Человечество не может пережить сиквел Оппенгеймера", — заметил генсек.

Реакция России

Несмотря на то, что РФ ратифицировала резолюцию США и Японии, заместитель посла России в США Дмитрий Полянский осудил ее и назвал "очередным пропагандистским трюком Вашингтона", "очень политизированным" и "оторванным от реальности". Он заявил, что текст не был разработан экспертами и не обсуждался на специализированных международных площадках, таких как Конференция ООН по разоружению или Комитет ООН по космическому пространству.

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"Забыл" о рейде РДК и ЛСР: Путин угрожает новым оружием и ядерной установкой в космосе

Между тем в феврале спецслужбы США сообщили, что Россия пытается создать в космосе ядерную установку, которая может угрожать спутникам. По этому поводу даже собрали специальное заседание сенаторов, чтобы разъяснить возможную опасность.