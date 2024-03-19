США та Японія домагаються заборони ядерної зброї в космосі через ООН, — The Guardian

Проєкт резолюції США та Японії вже ратифікували близько 114 країн, включно з Росією. Попри це, заступник посла РФ у США Дмитро Полянський засудив її та назвав "черговим пропагандистським трюком Вашингтона", "дуже політизованим" і "відірваним від реальності".

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Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що США та Японія підготували проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликає всі країни не розміщувати й не розробляти ядерну зброю в космосі. Про це 19 березня повідомляє The Guardian.

"Будь-яке розміщення ядерної зброї на орбіті навколо Землі було б безпрецедентним, небезпечним і неприйнятним", — наголосила Томас-Грінфілд на засіданні Радбезу та підтвердила, що США готові співпрацювати щодо цього питання з РФ і Китаєм без попередніх умов щодо двостороннього контролю над озброєннями.

За словами міністерки закордонних справ Японії Йоко Камікави, навіть під час "конфронтаційного середовища" Холодної війни глобальні суперники домовилися про те, що космічний простір залишатиметься мирним. Вона наголосила, що заборона на виведення на орбіту будь-якої зброї масового знищення має бути дотримана й сьогодні.

Як зазначили у виданні, рішення ухвалили після того, як у лютому Білий дім підтвердив, що Росія отримала протисупутникову зброю, що стривожило багатьох. Однак пізніше Путін заявив, що Росія не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі, стверджуючи, що країна тільки розвиває космічний потенціал, подібний до американського.

Проєкт резолюції вже ратифікували близько 114 країн, включно зі США та Росією. Договір про космос забороняє розміщення "ядерної зброї або будь-яких інших видів зброї масового знищення" на орбіті або розміщення "зброї в космічному просторі будь-яким іншим способом".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи на засіданні Радбезу, згадав оскароносний фільм "Оппенгеймер", який, за його словами, "оживив сувору реальність ядерного судного дня для мільйонів людей по всьому світу".

"Людство не може пережити сиквел "Оппенгеймера", — зауважив генсек.

Реакція Росії

Попри те, що РФ ратифікувала резолюцію США та Японії, заступник посла Росії в США Дмитро Полянський засудив її та назвав "черговим пропагандистським трюком Вашингтона", "дуже політизованим" і "відірваним від реальності". Він заявив, що текст не був розроблений експертами та не обговорювався на спеціалізованих міжнародних майданчиках, як-от на Конференції ООН із роззброєння або в Комітеті ООН із космічного простору.

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"Забув" про рейд РДК та ЛСР: Путін погрожує новою зброєю і ядерною установкою в космосі

У лютому спецслужби США повідомили, що Росія намагається створити в космосі ядерну установку, яка може загрожувати супутникам. Щодо цього навіть зібрали спеціальне засідання сенаторів, щоб роз'яснити можливу небезпеку.