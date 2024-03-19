Для ударов по системам ПВО: информатор разведки РФ шпионил за ВСУ, используя дроны (фото)

Нарушитель запускал дроны, которые были оборудованы камерами видеофиксации, а впоследствии передавал данные российским спецслужбам.

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Украинские правоохранители задержали информатора российской разведки, который шпионил за подразделениями ВСУ в Николаевской области, используя беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Он пытался выявить боевые позиции и пребывание комплексов противовоздушной обороны ВСУ. Для того чтобы отследить базирование украинской ПВО, фигурант запускал дроны, которые были оборудованы камерами видеофиксации.

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Нарушитель использовал мессенджеры для того, чтобы передавать соответствующую информацию "связному" российской спецслужбы. Им оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", который сейчас находится на территории временного Крыма и сотрудничает с российскими захватчиками.

Российские оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки ракетных ударов по Николаевской области и организации диверсий. Они стремились нанести огневое поражение украинским комплексам ПВО.

Российского информатора сотрудники Службы безопасности разоблачили в начале его разведывательной активности. Это позволило "пошагово" зафиксировать и задокументировать фигуранта и заблаговременно обезопасить места дислокации подразделений ВСУ.

Задержали нарушителя в собственном доме. В доме во время обыска изъяли дроны-разведчики, которые он применял для сбора разведданных. Обнаружены вещества, используемые для кустарного производства взрывчатки.

Информатор РФ мог готовить подрыв на объектах Сил обороны, которые попадали на камеры его беспилотников. Впоследствии правоохранители узнали, что он ранее работал на местном оборонном заводе.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Он находится под стражей.

Напомним, СБУ задержала информаторку РФ, которая наводила удары по позициям ВСУ в районе Бахмута. Подозреваемая периодически публиковала на прокремлевских интернет-ресурсах информацию о перемещении украинских защитников в Донецкой области.