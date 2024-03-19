Путин назвал Тайвань частью Китая и поддержал претензии Пекина: Тайбэй выступил с протестом (видео)

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву задается вопросом о том, что российский президент знает о Тайване. По его словам, Путин также называет пропагандистскую кампанию и манипулирование общественным мнением "выборами" и жестоко отбирает территории Украины.

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В Тайване высказались с критикой в адрес российского президента Владимира Путина за поддержку территориальных претензий Китая. В своем заявлении, которое немедленно вызвало гневный ответ, глава Кремля 18 марта поддержал претензии Китая в отношении Тайваня. Об этом пишет Newsweek.

Китай заявляет, что считает Тайвань своей частью, но КПК никогда напрямую не управляла островным государством за его семидесятилетнюю историю.

"Те попытки, которые предпринимаются недругами Китая, я имею в виду, прежде всего это связано с попытками устроить провокации вокруг Тайваня, который безусловно является неотъемлемой частью Китайской народной республики, и теми санкциями, которые применяются в отношении Китая для того, чтобы затормозить его развитие. Они безусловно обречены на полный провал. Здесь нет никаких сомнений", — заявил Путин на пресс-конференции после выборов.

Тайваньский МИД немедленно заявил, что Тайвань — "суверенная и независимая страна, не подчиняющаяся Китайской Народной Республике". По словам дипломатов, это давний факт, которые международное сообщество признавало на протяжении многих лет.

Геостратегические интересы Китая и РФ сблизились после полномасштабного вторжения в Украину. Пекин официально не поддержал вторжение РФ, но оказал экономическую помощь Кремлю.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин поздравил Путина в понедельник с победой на выборах. Глава Кремля, в свою очередь, отметил стремительный рост экономики Китая и переход к инновациям, подчеркнул глобальное влияние страны.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву также обратил внимание Путина к Тайваню.

Владимир Путин оценил двусторонние отношения с Китаем

"Что он знает о Тайване? Путин также называет российскую пропагандистскую кампанию и манипулирование общественным мнением "выборами" и жестоко отбирает территории Украины. Он представляет собой огромную угрозу демократии, уступая только КНР", — написал он в понедельник в соцсети X.

Напомним, что в Китае прокомментировали предупреждение Путина применить ядерное оружие.

Также сообщалось, что в Тайване подробно показали секретную субмарину Hai Kun "Морской единорог".