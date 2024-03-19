3 млн дронов и 1000 пульстронов: сколько техники купили бы ВСУ за деньги, украденные коррупционерами

Общая сумма средств, украденная фигурантами коррупционных дел, равна почти 70 млрд грн. Этих денег вполне хватает на партию артиллерийских снарядов, которые для ВСУ отыскал президент Чехии.

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За деньги, украденные украинскими коррупционерами, можно было бы приобрести миллионы FPV-дронов и более тысячи пульстронов для Десантно-штурмовых войск. Кроме того, ими закрылись бы сборы крупных благотворительных фондов. О том, на какое количество техники и оружия хватило бы украденных денег, говорится в рейтинге"Война воровству не помеха: топ 15 скандальных коррупционных дел в Украине в 2023 году", составленном изданием Фокус.

Рейтинг состоит из 15 топ дел, в которых фигурируют самые большие украденные суммы или суммы, которые вызвали резонанс в обществе. Больше всего украдено на первых ступенях рейтинга: подозреваемые — чиновники и предприниматели — оперировали десятками миллиардов гривен. На низших ступенях — кражи от 400 тыс. грн до 3,3 млн грн.

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Чтобы понять масштабы хищений, Фокус воспользовался открытыми данными о стоимости дронов и антенн, а также информацией с сайтов благотворительных фондов: БФ Сергея Притулы (проекты "Машины разминирования", "Услышь своих", обучение операторов) и БФ "Вернись живым" ("Око за Око" — о пульстронах, "Гнев пречистый", "Драйв разведки").

Общая сумма средств, которыми оперировали фигуранты производств, открытых НАБУ, — 63 млрд грн. За эту сумму бойцы ВСУ могли бы приобрести следующее количество техники:

FPV-дроны — 3,2 млн шт. (по 500-600 долл. за штуку);

антенны для FPV-дронов — 8 млн шт. (по 150-200 долл. за шт.);

машины разминирования — 9 тыс. шт. (по 6,6 млн за ед.);

станции связи — 440 тыс. шт. (по 142 тыс. грн за ед.).

Также можно было бы обучить 2 млн операторов дронов и купить всю партию снарядов, которую отыскал для Украины президент Чехии Петр Павел (согласно данным Financial Times, они стоили 1,5 млрд долл.).

Данные о размере злоупотреблений и суммах, которые собираются благотворительными фондами, собраны, для удобства, в таблицу. В ней видно, что некоторые сборы могут закрываться по несколько раз. Например, пульстронов для ДШБ нужно 10 шт., тогда как на украденные средства их можно закупить 900 шт. Небольшие суммы злоупотреблений — от 400 тыс. грн. до 6-15 млн грн — не покрывают больших расходов, однако их можно было бы потратить на закупку от 20 до 700 FPV-дронов.

Коррупция в Украине — что можно было бы приобрести для ВСУ за деньги, украденные коррупционерами

Коррупция в Украине — детали

В рейтинге топ-15 скандальных коррупционных дел выделяются фигуранты, которые наживались на самых неожиданных вещах. Например, привлекает внимание #2 — кража 10 млрд грн на попытке поставить бойцам ВСУ испорченную морковь, лук, капусту, а также — на завышенных ценах на яйца.

Другой оригинальный метод заработков — отбор контроля за одесским аэропортом. Согласно данным следователей НАБУ, махинации начались в 2011 году — к ней причастны бывший мэр Одессы, его заместитель и двое местных предпринимателей. Из-за потери контроля государство не получило 2,5 млрд грн прибыли, говорится в материалах дела.

Резонанс в обществе вызвало дело о закупке барабанов, овощерезок и сковородок для киевских бомбоубежищ. Чиновница одного из районных городских советов объявила тендеры, поскольку считала, что скороварка за 1 млн грн и такой же стоимости овощерезка утешат людей во время ударов ВС РФ.

Подробнее о сделках украинских коррупционеров можно узнать в рейтинге Фокуса "Война воровству не помешает: топ 15 скандальных коррупционных дел в Украине в 2023 году".