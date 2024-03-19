Может стать предвестником эскалации: премьер Италии выступила против отправки войск в Украину

Политик считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным бесполезны, но в то же время она против того, чтобы Италия участвовала в прямом военном вмешательстве.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против отправки войск стран Запада в Украину. По ее мнению, это может привести к эскалации конфликта. Об этом пишут издания Bloomberg и ANSA.

"Относительно предложения, которое выдвинула Франция относительно возможного прямого военного вмешательства. Наша позиция не в пользу этой гипотезы, которая является предвестником опасной эскалации, которой следует избегать любой ценой", — сказала Мелони во время выступления в Сенате накануне саммита лидеров ЕС.

Как пишет Bloomberg, премьер Италии выразила недовольство действиями президента Франции Эмманюэля Макрона, в частности тем, что он якобы давит на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию.

В то же время Джорджа Мелони добавила, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным бесполезны.

"Как можно сидеть за столом переговоров с тем, кто никогда не уважал никаких соглашений?", — сказала она.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не ставит "никаких границ" и "никаких красных линий" в своей поддержке Украины, которая находится в состоянии войны с Россией.

Ранее сообщалось, что если французские войска перебросят в Украину, то их могут разместить вдоль границы с Беларусью и вдоль береговой линии Днепра на правобережье. Это бы показало бы России "красную линию" по переходу на территорию правобережной Украины, а вдоль границы с Беларусью — обезопасило бы Киев.