Без лазерного оружия и 105-мм пушки: США меняют подход к самолету-крепости AC-130J (фото)

Постоянные технические проблемы с лазерным оружием привели к планам закрыть программу уже в этом году, потому что первый полет должен был состояться еще в 2024 году, но этого до сих пор не произошло. А 105-мм пушка может не быть эффективной в случае войны в Тихоокеанском регионе.

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Воздушные силы США отказались от планов установить лазерное оружие в самолет AC-130J Ghostrider. Также с самолета могут снять 105-мм пушку. Об этом сообщает The War Zone.

После многих лет задержек в США решили отказаться от лазерного оружия AHEL на самолете-крепости AC-130J. Глобально военные пересматривают текущие и будущие запланированные возможности на самолете AC-130J. Самолет хотят перепрофилировать от операций по борьбе с повстанцами к планированию боевых действий высокой интенсивности.

"После завершения значительных наземных испытаний на открытом воздухе твердотельной лазерной системы AHEL на высокой мощности возникли технические проблемы. Эти проблемы задержали интеграцию на самолете AC-130J Block 20 после окончания имеющегося окна для интеграции и летных испытаний", — сообщили в Командовании специальных операций Воздушных сил США.

Лазерное оружие для AC-130J отменяется

Сначала армия надеялась, что летные испытания AC-130J с лазерным оружием состоятся в 2021 финансовом году, но график постоянно переносился. Последней датой был январь 2024 года, но этого тоже не произошло. В результате программу сосредоточили на наземных испытаниях, чтобы улучшить работу и надежность всей установки, которую разрабатывал Lockheed Martin. В бюджетном запросе на 2025 финансовый год нет запроса на финансирование AHEL, потому что в этом году программу закроют.

Также появляется все больше признаков, что Ghostrider потеряет 105-мм гаубицу в рамках переоценки возможностей самолета. Пентагон проведет инженерный анализ и то, как можно удалить пушку из самолета. Все это связано с потенциальной войной в Тихом океане. Сейчас основной задачей AC-130 является непосредственная поддержка Сил спецопераций на земле в условиях разрешенной и полуразрешенной среды.

105-мм пушка на AC-130J

Напомним, 16 мая СМИ писали, что самолет AC-130J оснастят современными радарами для увеличения дальности стрельбы.

7 марта 2023 года США впервые отправили в Южную Корею "универсального солдата" AC-130J.