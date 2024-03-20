Машина для спецназа: в Израиле разработали новый тактический вездеход PATROL-X (фото)

Разработчики прозвали автомобиль "джипом XXI века" за способность к быстрому развертыванию сил специальных операций во время критически важных миссий.

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Израильская компания REGO Automotive разработала новый тактический вездеход под названием PATROL-X. Эта мобильная машина призвана удовлетворить растущие потребности сил специальных операций и развивающегося рынка любителей внедорожных гонок и автоспорта. Об этом 20 марта сообщили в Defence Blog.

Обозреватели пишут, что при разработке PATROL-X использованы передовые технологии проектирования внедорожников раллийного класса, которые обеспечивают оптимальную производительность в различной местности. Благодаря легкой, но прочной конструкции и усиленному трубчатому шасси автомобиль обеспечивает повышенную маневренность без ущерба для безопасности, что очень важно как для военных, так и для гражданских пользователей.

Отличительной особенностью PATROL-X является малозаметность, которая обусловлена малошумной гибридной платформой с низкой тепловой сигнатурой. Эта передовая технология позволяет операторам перемещаться незамеченными, что очень важно для проведения секретных операций или уклонения от обнаружения противником во время критически важных миссий.

Тактический вездеход PATROL X

Маневренность и скорость машины делают ее грозным противником на поле боя, отмечают разработчики, назвав PATROL-X "джипом XXI века". А способность к быстрому развертыванию позволит войскам опережать противника во время первых атак, обеспечивая тактическое преимущество за счет быстрой мобилизации сил.

Авторы публикации отметили, что центр исследований и разработок компании Rego Automotive расположен в кибуце Маханаим, в Северном округе Израиля. В этой же местности Армия обороны Израиля иногда проводит полевые учения. Поэтому такая близость к военному полигону позволяет команде Rego Automotive оперативно дорабатывать конструкции своего вездехода, учитывая отзывы и улучшая характеристики в соответствии с меняющимися потребностями военных и гражданских пользователей.

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