Распространяют пропаганду: Москва пытается дискредитировать Украину в Египте, — разведка

По данным ГУР, работники российского посольства в Египте получили указания из Кремля провести ряд встреч под дипломатическим прикрытием для распространения дезинформации о войне и вербовки.

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На Ближнем Востоке Россия наращивает свои усилия в кампании по подрыву репутации Украины, сосредотачивая внимание на странах, включая Египет. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Согласно разведывательным данным, целью гибридной операции Кремля является:

оправдать захватническую войну;

дискредитировать Украину и государства Запада;

навязать неприемлемые условия переговоров;

улучшить собственное положение в регионе;

добиться уменьшения экономического и политического давления, которое Москва испытывает из-за агрессии и совершения военных преступлений.

По информации от ГУР, Россия активно вовлекает свою агентурную сеть, пропагандистские средства и дипломатические миссии в рамках гибридной операции.

Согласно данным разведки, сотрудники российского посольства в Египте получили инструкции из Кремля о проведении ряда встреч под дипломатическим прикрытием с целью дезинформации относительно конфликта и вербовки.

Также, по данным ГУР, российские дипломатические представители в Каире рассылают пропагандистские материалы в посольства других государств, в которых оправдывается ведение войны против Украины. Эти материалы, обозначенные как "О роли Запада в конфликте в Украине" и "О ситуации вокруг Украины", содержат путинскую интерпретацию истории Украины, в которой Российская Федерация представлена в качестве жертвы.

Ключевая идея, которую продвигает Кремль на Ближнем Востоке — безальтернативность навязанного им сценария завершения войны.

"Он включает лишение Украины военной помощи со стороны Запада, прекращение боевых действий Силами безопасности и обороны нашего государства, сохранение Москвой контроля над оккупированными украинскими территориями и другую чепуху по типу "вечного внеблокового статуса", "денацификации" и "демилитаризации"", — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, что в СМИ писали, что для президента России Владимира Путина наступают хорошие времена. Так, Кремль готов налаживать связи со странами Глобального юга, а также восстанавливать экономику.