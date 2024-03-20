Поширюють пропаганду: Москва намагається дискредитувати Україну в Єгипті, — розвідка

За даними ГУР, працівники російського посольства в Єгипті отримали вказівки з Кремля провести низку зустрічей під дипломатичним прикриттям для поширення дезінформації про війну і вербування.

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На Близькому Сході Росія нарощує свої зусилля в кампанії з підриву репутації України, зосереджуючи увагу на країнах, включно з Єгиптом. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Згідно з розвідувальними даними, метою гібридної операції Кремля є:

виправдати загарбницьку війну;

дискредитувати Україну і держави Заходу;

нав'язати неприйнятні умови переговорів;

поліпшити власне становище в регіоні;

домогтися зменшення економічного та політичного тиску, якого Москва зазнає через агресію та вчинення воєнних злочинів.

За інформацією від ГУР, Росія активно залучає свою агентурну мережу, пропагандистські засоби та дипломатичні місії в рамках гібридної операції.

Згідно з даними розвідки, співробітники російського посольства в Єгипті отримали інструкції з Кремля щодо проведення низки зустрічей під дипломатичним прикриттям з метою дезінформації щодо конфлікту та вербування.

Також за даними ГУР, російські дипломатичні представники в Каїрі розсилають пропагандистські матеріали в посольства інших держав, у яких виправдовується ведення війни проти України. Ці матеріали, позначені як "Про роль Заходу в конфлікті в Україні" і "Про ситуацію навколо України", містять путінську інтерпретацію історії України, в якій Російську Федерацію представлено як жертву.

Ключова ідея, яку просуває кремль на Близькому Сході — безальтернативність нав'язаного ним сценарію завершення війни.

"Він включає позбавлення України військової допомоги з боку Заходу, припинення бойових дій Силами безпеки і оборони нашої держави, збереження Москвою контролю над окупованими українськими територіями та іншу нісенітницю на кшталт "вічного позаблокового статусу", "денацифікації" і "демілітаризації"", — йдеться в повідомленні ГУР.

Нагадаємо, що у ЗМІ писали, що для президента Росії Володимира Путінанастають хороші часи. Так, Кремль готовий налагоджувати зв'язки з країнами Глобального півдня, а також відновлювати економіку.