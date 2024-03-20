Дорисовали атаку БпЛА: эксперты обнаружили, что взрыв вертолета в Приднестровье — монтаж

В МВД Молдовы заявили, что видео со взрывом военной техники в Тирасполе является частью кампании по дезинформации, чтобы посеять панику и страх среди граждан.

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Молдова заявила, что взрыва на военной базе в Тирасполе в Приднестровье 17 марта не было, а распространяемое видео подрыва вертолета Ми-8 — видеомонтаж. Об этом министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос рассказал в интервью газете Ziarul de Gardă.

"Это была часть кампании дезинформации, которая призвана вызвать панику, страх и нестабильность среди граждан. Это монтаж, никакого взрыва не было. Специалисты выскажутся подробнее. Но это было частью кампании дезинформации и попыткой спровоцировать нестабильность", — заявил Ефрос.

Приднестровские СМИ утверждали, что взрыв стал результатом атаки дрона.

OSINT-сообщество и специалисты по видеомонтажу разбирали видео взрыва в Тирасполе. Они утверждают, что фото и видео вертолета редактировали — фото ретушировали, а FPV-дрон, который, вероятно, попал в Ми-8, "примонтировали". Перед ударом он исчез, лопасти винта после взрыва даже не шевельнулись, а после него под вертолетом можно увидеть вспышку топлива.

Российское издание ТАСС между тем сообщает, что Приднестровье готово сотрудничать с Интерполом для расследования теракта в Тирасполе. Об этом сообщило министерство государственной безопасности непризнанной республики.

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Также министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос прокомментировал инцидент возле российского посольства в Кишиневе, где мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью во двор дипломатического ведомства. По его словам, правоохранители проводят расследование.

"Мы устанавливаем причинно-следственную связь и изучаем несколько вариантов", — добавил министр.

Так, 17 марта 54-летний житель Кишинева бросил через забор российского посольства, где как раз проходили выборы президента РФ, две емкости с зажигательной смесью. На допросе он мотивировал свой поступок тем, что недоволен действиями российских властей.

Напомним, что в Госдуме РФ хотят рассмотреть обращение так называемых депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Напомним, что 28 февраля в Приднестровье состоялся съезд депутатов всех уровней. Власти непризнанной республики заявили, что Молдова якобы наносит "катастрофический" удар по экономике Тирасполя. Депутаты ПМР обратились в Совет федерации и Госдуму России с просьбой реализовать меры по защите так называемой ПМР в условиях "усиления давления Молдовы".