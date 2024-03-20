Домалювали атаку БпЛА: експерти виявили, що вибух гелікоптера в Придністров'ї — монтаж

В МВС Молдови заявили, що відео з вибухом військової техніки у Тирасполі є частиною кампанії з дезінформації, щоб посіяти паніку і страх серед громадян.

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Молдова заявила, що вибуху на військовій базі у Тирасполі в Придністров'ї 17 березня не було, а поширюване відео підриву гелікоптера Мі-8 — відеомонтаж. Про це міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос розповів в інтерв'ю газеті Ziarul de Gardă.

"Це була частина кампанії дезінформації, яка покликана викликати паніку, страх і нестабільність серед громадян. Це монтаж, жодного вибуху не було. Фахівці висловляться докладніше. Але це було частиною кампанії дезінформації та спробою спровокувати нестабільність", — заявив Єфрос.

Придністровські ЗМІ стверджували, що вибух став результатом атаки дрону.

OSINT-спільнота і спеціалісти з відеомонтажу розбирали відео вибуху в Тирасполі. Вони стверджують, що фото і відео гелікоптера редагували — фото ретушували, а FPV-дрон, який ймовірно поцілив у Мі-8, "примонтували". Перед ударом він зник, лопасті гвинта після вибуху навіть не ворухнулися, а після нього під гелікоптером можна побачити спалах палива.

Російське видання ТАСС між тим повідомляє, що Придністров'я готове співпрацювати з Інтерполом для розслідування теракту в Тирасполі. Про це повідомило міністерство державної безпеки невизнаної республіки.

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Також міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос прокоментував інцидент біля російського посольства у Кишиневі, де чоловік кинув пляшки із запальною сумішшю у двір дипломатичного відомства. За його словами, правоохоронці проводять розслідування.

"Ми встановлюємо причинно-наслідковий зв'язок і вивчаємо кілька варіантів", — додав міністр.

Так, 17 березня 54-річний житель Кишинева кинув через паркан російського посольства, де саме проходили вибори президента РФ, дві ємності із запальною сумішшю. На допиті він мотивував свій вчинок тим, що незадоволений діями російської влади.

Нагадаємо, що у Держдумі РФ хочуть розглянути звернення так званих депутатів невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Нагадаємо, що 28 лютого у Придністров'ї відбувся з'їзд депутатів усіх рівнів. Влада невизнаної республіки заявила, що Молдова нібито завдає "катастрофічний" удар по економіці Тирасполя. Депутати ПМР звернулися до Ради федерації і Держдуми Росії з проханням реалізувати заходи щодо захисту так званої ПМР в умовах "посилення тиску Молдови".