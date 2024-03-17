Пряме влучання у гелікоптер: дрон атакував військову частину в Придністров'ї (відео)

Приліт безпілотника спричинив пожежу в одній із військових частин Тирасполя. Правоохоронці швидко виїхали на місце події, але це не врятувало повітряне судно.

Related video

Дрон-камікадзе атакував військову частину в Придністров'ї, на місці події стався вибух і пожежа. Про це повідомило агентство "Новости Приднестровья" з посиланням на пресслужбу "міністерства держбезпеки" невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (МДБ "ПМР").

"Сьогодні на території однієї з військових частин Тирасполя виникла пожежа внаслідок вибуху. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок атаки дрона-камікадзе, політ якого було зафіксовано з боку "Клеверного мосту", — заявили в МДБ "ПМР".

Жертв унаслідок влучання БПЛА немає, правоохоронці працюють на місці, порушено кримінальну справу.

Російські Telegram-канали пишуть, що після атаки дрона-камікадзе згорів гелікоптер, який перебував на аеродромі. Судячи з відео з місця події, безпілотник влучив у вертоліт, від чого пролунав потужний вибух.

Кишинів поки не коментував атаки військової частини безпілотником.

Одну з військових частин Тирасполя атакував дрон

Так звана влада Придністров'я в січні цього року звинуватила Молдову в підготовці "спеціальних бойових груп для здійснення терактів на території "ПМР". За їхньою версією, на об'єктах спецпідрозділів силових відомств Молдови під керівництвом іноземних фахівців нібито готували понад 60 осіб.

"Здебільшого це були люди, які прибули з України й з досвідом бойових дій", — стверджували в МДБ.

Теракти нібито мають бути спрямовані на критично важливі об'єкти життєзабезпечення Придністров'я, військові об'єкти, а також проти вищих посадових осіб.

Нагадаємо, російські окупанти раніше намагалися розгойдати ситуацію в Одеській області на темі розмов про підготовку атаки з невизнаного Придністров'я.

Наприкінці лютого 2024 року відбувся з'їзд "депутатів" Придністров'я, на якому вони поскаржилися на "соціально-економічну блокаду" Кишинева. Спочатку чиновники хотіли попросити "возз'єднання з Росією".