В течение нескольких дней российские добровольцы освободили два населенных пункта и уничтожили большое количество оккупантов и боевой техники.

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Российская армия не досчиталась более 1500 уничтоженных и раненых захватчиков из-за проведения добровольцами рейда. К тому же добровольцы РФ уничтожили и нанесли повреждения 171 единице боевой техники. Об этом представители российских добровольческих формирований сообщили во время пресс-конференции.

По словам представителя ЛСР Алексея Барановского, в течение нескольких дней российским добровольцам удалось освободить от власти Кремля два населенных пункта и уничтожить значительное количество оккупантов и боевой техники.

В целом, известно, что по итогам рейда потери РФ составили:

- 651 безвозвратные потери;

- 980 санитарные (получили ранения);

- 37 попали в плен;

- 121 уничтожена единица техники;

- 50 единиц техники перестала работать.

В то же время представитель ЛСР добавил, что российская сторона 323 раза атаковала КАБами. Они все поразили территорию Белгородской и Курской областей.

"Наша операция помогла Вооруженным силам удалось стабилизировать фронт и обеспечить прикрытие тех участков, где ожидалось проведение атаки РФ", — пояснил Барановский.

Напомним, что 12 марта произошел прорыв российской границы представителями бойцов Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Сибирского батальона, которые участвуют в войне на стороне Украины. Добровольческие подразделения зашли в Курскую и Белгородскую области, где уже более недели не прекращаются бои, сопровождающиеся в том числе ударами по военным объектам оккупантов.

К тому же 18 марта российские добровольцы сообщили о потерях противника. Так, по итогам нескольких дней рейда удалось повредить и уничтожить сотни единиц вражеской техники.