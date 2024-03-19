Какие потери понесли ВС РФ от начала наступления РДК и ЛСР: ответ добровольцев (видео)

Россияне перебрасывают различные подразделения, в том числе и элитные, на участки, где происходит столкновение с российскими добровольцами, рассказал заместитель командира ЛСР по военно-гражданскому сотрудничеству "Цезарь".

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Вооруженные силы Российской Федерации несут большие потери в борьбе с российскими добровольцами. Об этом сообщил заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству "Цезарь" во время телемарафона.

"У противника огромные потери: около 1500 личного состава, десятки единиц техники и оружия", — сказал "Цезарь".

Он отметил, что военные РФ вынуждены перебрасывать различные подразделения, в том числе и элитные, на участки, где происходит столкновение с РДК и ЛСР. Однако российские добровольцы "перемалывают" врага и удерживают границы.

По словам "Цезаря", в элитных российских подразделениях находятся патриоты РФ, и у них есть понимание, что лидер Кремля Владимир Путин — "могильщик России". Заместитель командира ЛСР считает, что пройдет время и эти бойцы определятся со стороной, поддержат добровольцев, когда те пойдут вглубь страны.

Кроме этого, доброволец рассказал о штурмах ВС РФ. Он отметил, что Путину все равно кого уничтожать — украинцев или россиян. Занятые подразделениями добровольцев населенные пункты подвергаются шквальному артиллерийскому обстрелу, из РСЗО, КАБов и другого оружия. "Цезарь" добавил, что президенту РФ все равно, сколько погибнет мирных жителей, ему важно удержать ситуацию под так называемым контролем, уничтожая российских добровольцев и подавляя сопротивление.

Напомним, аналитики ISW в отчете за 18 марта рассказали, что президент РФ Владимир Путин признал, что в составе добровольческих формирований, которые зашли в Россию, есть россияне. По его словам, есть "четыре группы предателей".

В тот же день начальник штаба РДК Александр Фортуна отметил, что добровольцы будут продолжать боевые действия в России. Он отметил, что РДК не планирует останавливаться в ближайшем будущем.