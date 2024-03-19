"4 группы предателей": Путин признал, что в рядах РДК и ЛСР состоят россияне, — ISW (фото)

По словам аналитиков, российские военкоры согласились с Путиным и тоже заявили, что российских "предателей" необходимо "уничтожить". Прежде заявлялось, что именно украинские силы проводили рейды в Белгородской и Курской областях.

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Глава Кремля Владимир Путин признал, что добровольческие формирования, которые зашли на территорию РФ, состоят из российских граждан. 17 марта он намекнул на смертную казнь, говоря о "четырех группах предателей" (вероятно о Русском добровольческом корпусе (РДК) и других формированиях), которые участвуют в рейдах на соседние с Украиной регионы РФ. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 18 марта.

Путин заявил, что российские войска уничтожили 800 из 2500 военнослужащих, которые, по его оценкам, участвовали в вылазке на территории России. Он также обвинил в этих рейдах "украинские силы".

Российские военкоры согласились с Путиным и также заявили, что российских "предателей" необходимо "уничтожить", хотя прежде заявляли, что именно украинские силы проводили рейды в Белгородской и Курской областях.

Российские источники, в том числе представители Минобороны РФ, накануне заявляли о продолжающихся наземных атаках в районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области. Сибирский батальон опубликовал фото, на котором, предположительно, показаны добровольческие силы в Козинке.

Сибирский батальон

Минобороны РФ недавно добавило в свой ежедневный ситуационный отчет раздел о "белгородском направлении", что свидетельствует об обеспокоенности российского руководства.

Напомним, что, по оценкам ISW, выборы в РФ позволяют Путину создать условия для длительной оккупации Украины.

Также сообщалось, что ВСУ укрепляют три линии обороны в Сумской области.