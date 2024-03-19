Яких втрат зазнали ЗС РФ від початку наступу РДК й ЛСР: відповідь добровольців (відео)

Росіяни перекидають різні підрозділи, зокрема й елітні, на ділянки, де відбувається зіткнення з російськими добровольцями, розповів заступник командира ЛСР із військово-цивільного співробітництва "Цезарь".

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Збройні сили Російської Федерації зазнають великих втрат у боротьбі з російськими добровольцями. Про це повідомив заступник командира легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва "Цезарь" під час телемарафону.

"У противника величезні втрати: близько 1500 особового складу, десятки одиниць техніки та зброї", — сказав "Цезарь".

Він наголосив, що військові РФ змушені перекидати різні підрозділи, зокрема й елітні, на ділянки, де відбувається зіткнення з РДК й ЛСР. Проте російські добровольці "перемелюють" ворога й утримують межі.

За словами "Цезаря", в елітних російських підрозділах перебувають патріоти РФ, і в них є розуміння, що лідер Кремля Володимир Путін — "могильник Росії". Заступник командира ЛСР вважає, що мине час, і ці бійці визначаться зі стороною, підтримають добровольців, коли ті підуть углиб країни.

Також доброволець розповів про штурми ЗС РФ. Він зауважив, що Путіну все одно, кого знищувати — українців чи росіян. Зайняті підрозділами добровольців населені пункти зазнають шквального артилерійського обстрілу з РСЗВ, КАБів та іншої зброї. "Цезарь" додав, що президенту РФ усе одно, скільки загине мирних жителів, йому важливо утримати ситуацію під так званим контролем, знищуючи російських добровольців і придушуючи опір.

Нагадаємо, аналітики ISW у звіті за 18 березня розповіли, що президент РФ Володимир Путін визнав, що в складі добровольчих формувань, які зайшли в Росію, є росіяни. За його словами, є "чотири групи зрадників".

Того ж дня начальник штабу РДК Олександр Фортуна зауважив, що добровольці продовжуватимуть бойові дії в Росії. Він наголосив, що РДК не планує зупинятися в найближчому майбутньому.