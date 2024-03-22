Мишель призвал перевести экономику в "состояние боевой готовности": о чем договорились в ЕС

По словам главы Европейского совета, ЕС должен рациональнее и быстрее расходовать средства, облегчить доступ к финансированию оборонного сектора, а также "поддержать Украину прямо сейчас".

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейскому союзу необходимо повысить свою обороноспособность. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Мы должны повысить нашу готовность к обороне и привести экономику в состояние боевой готовности, чтобы соответствовать остроте угрозы", — заявил Мишель.

По словам политика, на данный момент у ЕС есть три цели:

поддержать Украину прямо сейчас;

рациональнее и быстрее расходовать средства вместе;

облегчить доступ к государственному и частному финансированию оборонного сектора.

В свою очередь пресс-секретарь председателя Евросовета Екатерина Касинге на своей странице в X раскрыла более подробный план ЕС. Согласно опубликованному документу, европейские страны договорились:

стимулировать развитие и совместные закупки для устранения критических пробелов в потенциале Евросоюза;

нарастить совместные инвестиции в оборонный сектор, включая исследования, разработки, планирование, индустриализацию и совместные закупки;

повысить устойчивость, гибкость и способность разрабатывать и производить инновационную оборонную продукцию оборонной промышленности ЕС;

стимулировать дальнейшую интеграцию европейского оборонного рынка в рамках ЕС;

поддержать инициативы по продолжению инвестиций в квалифицированных работников.

План ЕС по укреплению военного потенциала Фото: X (Twitter)

План ЕС по укреплению военного потенциала Фото: X (Twitter)

Напомним, 18 марта Шарль Мишель написал в своей колонке для La Libre, что ЕС стоит перед самым большим вызовом безопасности со времен Второй мировой войны и если европейские страны не окажут достаточной помощи Украине для остановки России, то станут следующими.

Ранее, 2 февраля, западные военные обозреватели указали на то, что за время войны на российских предприятиях на 30% увеличилось количество работников.