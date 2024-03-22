Новая угроза или психологическое давление. Для чего РФ показала производство ФАБ-3000

У России есть только один носитель авиабомб ФАБ-3000 — это стратегический бомбардировщик Ту-22М3, которым оккупанты вряд ли будут рисковать близко к линии фронта. Фокус разобрался, что известно о производстве 3000-килограммовых бомб и как с ними бороться.

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Министру обороны РФ Сергею Шойгу отчитались, что на предприятии "53-й Арсенал" развернули производство фугасных авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Их производство и восстановление наладили в феврале 2024 года. Фокус разобрался, какую угрозу несут новые бомбы, какие самолеты являются их носителем и каким может быть противодействие.

Российская армия применяет фугасные авиабомбы с комплектами УМПК, которые увеличивают радиус действия и повышают точность. Такие комплекты есть для бомб ФАБ-250, ФАБ-500, кассетных РБК-500, ФАБ-1500. За сутки оккупанты применяют около 100 бомб с УМПК. Носителями снарядов являются истребитель-бомбардировщик Су-34 и бомбардировщик Су-24М. Заявляется, что в Нижегородской области сильно увеличили производство ФАБ-500 и вдвое увеличили производство ФАБ-1500, которые активно применяются на войне.

ФАБ-3000 (слева) по сравнению с ФАБ-1500 (справа) Фото: скриншот

Какие характеристики имеет авиабомба ФАБ-3000

ФАБ-3000 — это фугасная авиабомба, которая была разработана в 1946 году. Она весит 3000 кг, из которой 1400 кг — взрывчатая часть. Бомба имеет сразу три детонатора. Единственным носителем пока является Ту-22М3, из тех, что находятся в строю российской армии. В общем носителями были и бомбардировщики Ту-4 и Ту-16.

Сравнение размеров авиабомб Фото: Википедия

Потенциальный радиус поражения ФАБ-3000 — 46 метров. При этом радиус поражения осколками еще 260 метров. Такими бомбами оккупанты бомбили "Азовсталь" во время обороны Мариуполя в начале полномасштабной войны. Авиабомба из-за своей массы и мощности может поражать бетонные сооружения, укрытия, укрепления, плотины и промышленные сооружения.

Потенциальное применение ФАБ-3000 Фокус обсудил с авиационным экспертом Анатолием Храпчинским. Он сообщил, что ФАБ-3000 крепятся в Ту-22М3 во внутреннем отсеке и поднимать он может одновременно два таких снаряда.

"С учетом того, что они крепятся внутрь, сложно представить, как они имплементируют УМПК, чтобы из него сделать КАБ. Во-вторых, мы видели КАБ-1500, которые они пытались криво делать. Здесь ФАБ-3000 — это гораздо сложнее", — объясняет Фокусу эксперт.

Сброс авиабомбы ФАБ-3000 происходит с высоты 15 км. В таком случае скорость полета составит 1200 км/ч.

Сброс авиабомбы из внутреннего отсека самолета Ту-22М3

Ту-22М3 или Су-34 — будет ли РФ бомбить Украину ФАБ-3000

Сейчас единственным носителем фугасных авиабомб ФАБ-3000 является стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Однако чисто технически самолет Су-34 также может стать носителем снаряда. Его заявленная максимальная грузоподъемность составляет 10 400 кг, что в теории позволяет его поднимать. По словам Анатолия Храпчинского, вопрос для Су-34 заключается в центрировании боеприпаса. Если 3000-килограммовую бомбу попробовать прикрепить на крылья, то их надо будет усиливать, если "под брюхо", то необходимо будет тоже дополнительные работы сделать. Технический вопрос в таком случае является очень сложным.

Ту-22М3 является единственным носителем бомбы ФАБ-3000, которым они не станут рисковать, потому что украинская ПВО сможет по ним отработать Фото: Минобороны РФ

Если же ВКС РФ будут применять авиабомбы с Ту-22М3, то им надо будет заходить в радиус действия украинской ПВО.

""Буки" и все эти советские системы смогут очень хорошо сбивать самолеты. О Patriot или IRIS-T я вообще молчу, здесь 100% входит в радиус действия. Но здесь вопрос в том, что если они с ФАБ-3000 сделают КАБ, то им определенно надо будет входить в зону действия нашей противовоздушной обороны", — продолжает авиационный эксперт и добавляет, что ВКС РФ не будут рисковать Ту-22М3 так близко над линией фронта.

Поэтому Анатолий Храпчинский считает, что показательное появление Шойгу и сообщение о возобновлении производства является психологическим давлением на Украину. Скорее всего, они не производят новые бомбы, а расконсервируют советские запасы. К тому же ФАБ-3000 не будет иметь такой дальности полета, как у КАБ-500 в 60-70 км. Максимальная дальность будет 40 км, потому что она тяжелее. В разговоре с Фокусом Анатолий также сравнивает российские УМПК с французскими аналогами AASM Hammer. Российские Су-34 для сброса КАБ-500 используют модуль СВП-24, который высчитывает высоту, место и позицию самолета, с которой надо сбрасывать снаряд для поражения цели. Французские же бомбы имеют реактивную тягу, поэтому украинским самолетам не нужно взлетать на большую высоту и запускать ее в определенный момент.

Схематический вид бомбы Hammer

Как бороться с ФАБ-3000

Сбивать бомбы ФАБ-3000, как и другие ФАБы будет сложно. Поэтому Украина могла бы устроить диверсию на заводе "53 Арсенал", который находится в зоне поражения дальнобойных дронов-камикадзе. По словам Храпчинского, в таком случае не нужен дрон с боеголовкой 50-60 км, достаточно будет поразить склад с готовой продукцией. Также стоит уничтожать самолет-носитель, а не пытаться сбить бомбу. В таком случае нужны средства ПВО или западные истребители F-16.

"53 Арсенал" Фото: Google Earth "Завод им. Свердлова" Фото: Google Earth

В издании Defense Express добавляют, что "53 Арсенал" дислоцирован в поселке Юганец Нижегородской области. Кроме авиабомб там производят боеприпасы от 30-мм и ВОГов до 152-мм выстрелов. Также они специализируются на восстановлении самих боеприпасов и компонентов к ним. По словам Сергея Шойгу, производство увеличилось в 2,5 раза. В трех километрах от завода находится крупнейшее российское производство взрывчатых веществ "Завод им. Свердлова" в Дзержинске. Но такие объекты должны быть защищены мощной противовоздушной обороной.