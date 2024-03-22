Служит в ВСУ 1 из 40: в Украине 200 тысяч военных пенсионеров, — нардеп (фото)

Все военные пенсионеры стоят на учете и подлежат мобилизации. Однако привлекать их на службу во время войны могут только по военно-учетной специальности и только на конкретную должность согласно их военному рангу.

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В Украине на сегодня насчитывается более 200 тысяч военных пенсионеров до 60 лет и из них служат в ВСУ лишь чуть более 5,5 тысячи. Об этом в очередной раз написала в собственном Facebook народный депутат, председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова.

Ранее нардеп опубликовала таблицу с информацией о численности лиц, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Фото: Скриншот

По данным таблицы, тех, кто моложе 60 лет — 177 тысяч 181 человек, из них 156 тысяч — не состоят на военной службе или вообще не работают:

моложе 45 лет — 3 753 чел;

46-50 лет — 35 443 чел;

51-55 — 57 744 человек;

56-60 — 58 951 человек.

По информации нардепа, которая была известна из этой же таблицы, количество военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, которые продолжают военную службу, равнялась 21 тысяча 468 человек.

Обновленные данные о военных пенсионерах

В пятницу, 22 марта, глава комитета по вопросам социальной политики разместила на своей странице в Facebook письмо от Генерального штаба ВСУ и ответила нардепу Федору Вениславскому относительно его обвинений о фейках, которые якобы распространяет Третьякова. Что именно говорил Вениславский, нардеп не отметила. Редакция пыталась найти эту информацию, но нам не удалось.

"Только что Вениславский Федор обвинил меня, что якобы я распространяю фейки о военных пенсионерах, которых в возрасте до 60 лет более 200 000. Вот доказательство, что никаких фейков нет. Средний возраст военных пенсионеров 45-47 лет. Из них только 5410 — в ВСУ", — подчеркнула нардеп и разместила ответ от Генштаба ВСУ.

Фото: Скриншот

Сейчас обновленные данные выглядят следующим образом:

общее количество военных пенсионеров, которые служат, по состоянию на 1 февраля 2024 года равно 5410 человек;

из них —

до 45 лет — 770 человек;

46-50 лет — 1577 человек;

51-55 лет — 1878 человек;

56-60 лет — 1154 человека;

61-65 лет — 31 человек;

старше 65 лет — отсутствуют.

В процентном соотношении среди работников ТЦК и СП те, кто являются участниками боевых действий, составляют 46,2%.

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