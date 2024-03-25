У России нет шансов в конфронтации с НАТО: польский генерал назвал ключевые причины

Начальник польского Генштаба Веслав Кукула отметил, что Россия с ее потенциалом, сильно отстающим от мировых лидеров по уровню технологий, не может представлять серьезную угрозу для Альянса.

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Попытка вступить в прямое противостояние с Североатлантическим альянсом стала бы катастрофой для России в целом, и для главы Кремля Владимира Путина в частности. Поэтому российские власти боятся конфронтации с блоком НАТО, рассказал в ходе интервью польскому порталу WNP начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.

Польский военачальник прежде всего отметил, что перед началом полномасштабного вторжения в Украину в Кремле надеялись на блицкриг, однако военно-государственная машина, которую создавал Путин, дала сбой.

"Предполагалось, что, начав агрессию против Украины, Россия сможет быстро разгромить украинскую армию и достигнуть целей создания "непобедимой" армии, о которых говорил Путин. То, что мы наблюдали в течение более чем двух лет, — это в первую очередь сбои в государственной системе, которую построил диктатор", — сказал Кукула.

Однако на практике оказалось, что российская армия не умеет воевать, даже с учетом многократного преимущества над украинскими силами. Таким образом миф о второй армии был разрушен, убежден польский генерал. Но с другой стороны не стоит списывать со счетов ядерный потенциал РФ, хотя и его "тоже сильно потрепало время".

"Ни у кого, похоже, больше нет иллюзий, что Россия с ее обычным потенциалом, сильно отстающим от мировых лидеров по уровню технологий, способна представлять серьезную угрозу для, в конце концов, сильного НАТО. Этими иллюзиями живет только Кремль", — добавил Кукула.

Наличие подобных фантазий в кругах российских властей не вызывает удивлений, так как после распада СССР страна строилась на иллюзиях. В качестве примера генерал привел события Второй мировой войны. По словам Кукулы, Союз не вышел бы тогда победителем без помощи Запада, так как только по ленд-лизу было предоставлено 13 000 танков, 22 000 самолетов и до полумиллиона автомобилей.

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В заключение генерал подчеркнул, что анализируя возможности армии РФ, необходимо обратить внимание на одну особенность — в тактике и оперативном искусстве россияне делают ставку на создание численного преимущества над противником. Без этого они не в состоянии вести военные операции.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил присутствие в Украине военнослужащих из стран блока НАТО. По его словам, каждая страна принимает решение об отправке войск в Украину индивидуально.