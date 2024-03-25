"Почти месяц накапливали": россияне нанесли удар по Украине "свежими" ракетами, — эксперт

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что за три дня противник использовал 150 различных ракет, в том числе Х-101, "Кинжалы" и "Искандеры".

Related video

Изученные фрагменты российских ракет, примененных в недавних атаках, указывают на то, что они были произведены в начале 2024 года. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

По его словам, противнику явно нужен промежуток времени для накопления запаса ракет и возобновления атак.

Сергей Згурец подчеркнул, что враг использовал различное ракетное вооружение, за три дня применил 150 ракет различных типов, из них 98 Х-101 и около 20 баллистических ракет "Кинжал" и "Искандер".

"Эти ракеты направлялись противником по объектам нашей энергетической инфраструктуры. Сейчас можем сделать вывод, что враг действительно поставил цель разрушить энергетические возможности Украины, это мы видим на примере и Харькова, и Одессы", — отметил эксперт.

Он надеется, что в скором времени Российская Федерация не будет применять ракетные удары, так как ей потребуется время для сбора достаточного количества боеприпасов.

"Противник почти месяц накапливал. Если учесть количество производства ракет Х-101, то это около 100 ракет в месяц. А данные по обломкам вражеских ракет снова подтверждают, что они были произведены в первом квартале 2024 года. То есть речь идет об использовании противником ракет, которые были недавно изготовлены. В любом случае с одной стороны понимаем, что атаки могут быть возобновлены, но по нашим оценкам — после определенного перерыва", — резюмировал Згурец.

Напомним, что утром 25 марта Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Киев. Взрывы прогремели сразу после тревоги. Оккупанты запустили ракеты в сторону столицы с юга. Падение обломков зафиксировано в Соломенском, Днепровском, Голосеевском и Печерском районах, рассказали в КГВА.

Также 25 марта председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что россияне атаковали Одесскую область с помощью БПЛА. В результате чего есть повреждения энергетической инфраструктуры.