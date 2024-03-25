Россияне атаковали Николаев дроном: пострадали гражданские и разрушены 10 домов (видео)

По данным правоохранителей, в результате падения БПЛА также произошел масштабный пожар.

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В одном из микрорайонов Николаева упали обломки сбитого российского дрона, в результате чего загорелись два легковых автомобиля и повреждены 10 частных домов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Ночью 25 марта в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата на территории частного сектора одного из микрорайонов Николаева произошло возгорание жилого дома и двух легковых автомобилей. Пострадали местные жители", — говорится в сообщении.

Спасатели потушили пожар, однако из-за возгорания пострадали еще 10 частных домов, которые располагаются рядом.

Напомним утром 25 марта Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Киев. Взрывы прогремели сразу после тревоги. Оккупанты запустили ракеты в сторону столицы с юга. Падение обломков зафиксировано в Соломенском, Днепровском, Голосеевском и Печерском районах, рассказали в КГВА.

Также 25 марта глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что россияне атаковали Одесскую область с помощью БПЛА. В результате чего есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что за три дня противник использовал 150 различных ракет, в том числе Х-101, "Кинжалы" и "Искандеры".