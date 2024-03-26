В Польше пригрозили послу РФ, который проигнорировал вызов "на ковер" из-за российской ракеты

В Польше поведение посла РФ назвали проявлением пренебрежения и заявили, что не могут оставаться равнодушными к этому.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава ответит на то, что посол РФ Сергей Андреев проигнорировал вызов в польский МИД из-за нарушения российской ракетой воздушного пространства страны. Об этом сообщает Polsat.

Так, Министерство иностранных дел Польши вызвало 25 марта посла России Сергея Андреева из-за того, что накануне над Люблинским воеводством пролетела ракета, выпущенная РФ по территории Украины. Однако дипломат проигнорировал приглашение в министерство.

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"Это проявление пренебрежения, и мы не можем оставаться равнодушными к этому. Мы не впервые имеем дело с нарушениями как закона, так и международных стандартов", — сказал Владислав Косиняк-Камыш.

Он также сообщил, что польские власти будут принимать дальнейшие решения в связи с поведением Андреева.

"Мы постоянно контактируем с министром иностранных дел, премьер-министром, президентом и Бюро национальной безопасности. Это должны быть согласованные решения общины, потому что это ответ всего польского государства", — добавил глава Минобороны Польши.

Почему Польша не сбила российскую ракету

Как сообщил Владислав Косиняк-Камыш, польская система защиты неба еще строится. Он также заявил, что если будут какие-то признаки того, что ракета направляется к цели в Польше, она будет сбита.

"Мы находимся в мирном состоянии, а потому действуем не так, как украинцы. Польское воздушное пространство открыто, поэтому перед тем, как сбивать объект, нужно быть уверенным, что это такое", — сказал он, заверив, что, по мнению командования НАТО, Польша приняла "правильное решение" в отношении ракеты.

По его мнению, нельзя исключать гипотезу, что россияне сознательно нарушили польское пространство.

Напомним, что 24 марта польское воздушное пространство нарушила российская крылатая ракета Х-101. Ее пребывание на территории страны составило 39 секунд.