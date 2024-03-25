Не видит смысла: посол РФ отказался явится в МИД Польши для разъяснения ситуации с ракетой

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в понедельник, 25 марта, отметил, что Польша потребует объяснений от российского посла, но, "вероятно, получит некоторую демагогию".

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Посол России в Польше Сергей Андреев отказался явиться в МИД Польши на вручение ноты протеста из-за ракеты, пролетевшей в воскресенье, 24 марта, через польскую территорию. Об этом заявил 25 марта представитель польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский, сообщает польское радио RMF24.

Комментируя слова российского посла о том, что польская сторона не предоставила достаточных доказательств относительно ракеты, поэтому он решил не посещать МИД Польши, Вроньский заявил, что нота протеста будет передана в МИД России другим путем.

Вместе с тем представитель польского МИДа "задается вопросом, надежно ли посол выполняет свои обязанности".

"Нас интересует, следует ли посол указаниям МИД в Москве и способен ли он должным образом представлять интересы РФ в Варшаве", — заявил Вроньский.

В воскресенье, 24 марта, заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что МИД вызовет посла РФ "для дачи объяснений по поводу вторжения российской ракеты в польское пространство.

"Мы ставим дальнейшие действия в зависимость от этих объяснений и информации", — уточнил он.

Объяснение посла Андреева

В комментарии российскому информагентству "РИА Новости" посол России в Польше пояснил, что 25 марта его пригласили в МИД на встречу с одним из заместителей министра. Польская сторона заявила, что это произошло из-за "ракетного инцидента".

Андреев якобы ответил на вызов и спросил, намерена ли польская сторона представить доказательства в поддержку своих утверждений.

"Я не получил внятного ответа и указал, что мы все еще ждем в России доказательств от польской стороны о том, что 29 декабря прошлого года российская крылатая ракета якобы вошла в воздушное пространство Польши. Никаких доказательств мы так и не получили. Пока подтверждают эти обвинения", — сказал дипломат, которого цитирует агентство.

Поэтому посол заявил, что в сложившейся ситуации не видит смысла посещать МИД Польши.

"Я предложил моим польским коллегам, если они захотят, направить соответствующую ноту почтой или курьером", — добавил он.

Что известно о российской ракете

Оперативное командование видами Вооруженных сил Польши сообщило 24 марта утром на платформе Х, что в этот день воздушное пространство Польши было нарушено одной из крылатых ракет, запущенных ночью дальней авиацией РФ.

"Это было связано с нападением России ночью на Львовскую область Украины. Объект вошел в польское пространство на высоте города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд", — говорится в сообщении военных.

Подчеркивалось, что на протяжении всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы. При этом поляки объяснили, почему не сбили залетевшую в их воздушное пространство российскую ракету — "знали, что полетит дальше, а попытка ее сбить представляла бы больший риск для местных жителей".

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил в понедельник, 25 марта, что обсудит этот инцидент с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом Сикорский отметил, что "мы потребуем объяснений от российского посла, но, вероятно, получим некоторую демагогию".

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Не угрожала безопасности: Польша могла бы сбить российскую ракету, — Минобороны

Напомним, что 24 марта российские оккупанты снова атаковали территорию Украины, применяя как беспилотные летательные аппараты, так и ракеты. Это была уже третья атака за последние четыре дня. Особенно пострадал Киев, где сработала система противовоздушной обороны. На данный момент известно про атаку на Львовскую область, где оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры.