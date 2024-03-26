"Было неожиданно": ВС РФ для штурма использовали технику без опознавательных знаков (видео)

Бойцы по рации получили сообщение о подготовке к штурму, но появление российского танка со стороны других украинских позиций стало неожиданным для пограничников.

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Российские оккупанты во время штурма позиций Сил обороны на одном из направлений использовали танк без опознавательных знаков. Эта выходка россиян заставила украинских защитников на мгновение замешкаться, чтобы понять, чья это техника. Об этом случае рассказал офицер Государственной пограничной службы с позывным "Шоп".

Он рассказал, что их позиция размещалась на перекрестке двух бетонных дорог, которые обе вели к позициям противника. Оккупанты начали штурм их позиций, до этого почти сутки обстреливая украинских пограничников из всего имеющегося оружия — артиллерии, авиации, прямой наводкой из танка.

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"Когда все очень резко затихло по рации мне передали: "Готовьтесь, сейчас будет штурм". Не прошло и 5 минут, как увидели, что к нашим позициям едет танк без опознавательных знаков", — рассказал "Шоп".

По его словам, на какой-то момент они восприняли появление техники спокойно, ведь танк заехал со стороны других украинских позиций, преодолев поле.

"Раз едет танк, там наши передовые позиции, я спокойно, не прячась, почти в полный рост, передаю по рации: "Вижу танк на дороге". "Какой танк? Наших танков там нет". Это было неожиданно", — рассказывает пограничник.

Выяснилось, что российский танк прорвался между украинскими позициями через поле.

По словам "Шопа", украинские защитники после этого быстро сориентировались и приняли бой. Вражеский панцирник принялся расстреливать позиции пограничников. Его подбили. Кто-то из уцелевших членов экипажа еще пытался атаковать, но дальше танк добили, а весь вражеский экипаж погиб.

"У нас в пограничной службе все налажено так, что офицер постоянно находится на позиции и оперативно принимает решения. Жизнь офицера-пограничника напрямую зависит от жизни тех людей, которые рядом", — добавил "Шоп".

Напомним, что бойцы 47-й бригады под Авдеевкой разнесли 2 группы российских "гольфистов", которые ехали на штурм. Самоубийственная атака двух российских штурмовых групп на китайских гольф-карах закончилась прямым попаданием кассетного снаряда украинских артиллеристов.

Ранее сообщалось, что курсанты Академии сухопутных войск Украины пожаловались на выбитые зубы, сломанные пальцы, отсутствие медикаментов и плохое питание. В академии отреагировали замечанием начальнику курса.