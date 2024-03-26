Практика Холодной войны: страны Балтии призывают ЕС вернуться к воинской повинности

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс убежден, что европейские страны должны вернуться к уровню расходов времен Холодной войны и "это было гораздо больше двух процентов" ВВП.

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Лидеры Латвии и Эстонии заявили, что в связи с российской угрозой Запад должен, в частности, восстановить воинскую повинность и увеличить расходы на оборону до 3 процентов от ВВП. В частности, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс убежден, что европейским странам необходимо вернуться к "уровню расходов времен холодной войны". Об этом 25 марта сообщил польский новостной канал TVN24.

По мнению латвийского лидера, европейские страны также должны рассмотреть возможность восстановления обязательной военной службы. Эти решения позволят создать подготовленные кадровые резервы, которые можно будет призвать в случае войны.

"Никто не хочет воевать. Проблема в том, что никто не хочет подвергнуться нападению. И никто не хочет видеть, что происходит в Украине. Но нам необходимо серьезно обсудить вопрос о воинской повинности", — сказал Ринкевичс.

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Отметим, что российская агрессия против Украины заставила некоторые страны задуматься о введении подобных решений.

Сама Литва восстановила практику обязательной воинской службы в 2023 году. Причем такому примеру последовала и Швеция, а Эстония, Финляндия и Норвегия не захотели отказываться от обязательной воинской повинности после окончания Холодной войны.

Военные расходы

Ринкевичс добавил, что европейские страны должны вернуться к уровню расходов времен Холодной войны и "это было гораздо больше двух процентов".

В свою очередь президент Эстонии Алар Карис высказался за рассмотрение вопроса о введении специального налога, за счет которого будут финансироваться военные закупки. Например, прибалтийские страны тратят на оборону 2% ВВП, но стремятся к 3%.

При этом эстонский политик выступил за более равномерное распределение расходов НАТО между Европой и США. По его мнению, нужно достичь равенства "50 на 50".

Напомним, издание Politico опубликовало материал о проблеме острой нехватки военнослужащих в Европе. В частности, говорилось о попытках исправить ситуацию правительством Германии, где за прошлый год численность военнослужащих Бундесвера сократилась на 1537 человек и составила 181 514 бойцов.