В Киеве женщину не пустили в укрытие в элитном отеле: делом занимаются правоохранители

Женщина находилась на улице когда объявили воздушную тревогу, поэтому она побежала в ближайшее укрытие. В отель ее не пустили, аргументировав, что укрытие только для посетителей.

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В Киеве во время ракетной атаки баллистическими ракетами 25 марта, жительница столицы Екатерина Смачило пыталась попасть в укрытие элитного отеля. Ее не пустили. Об этом случае она рассказала OBOZ.UA.

По словам Екатерины, когда объявили воздушную тревогу, она находилась на улице, когда объявили воздушную тревогу, поэтому она побежала в ближайшее укрытие, в отель Raddison Blu Hotel. Там ее не пустили, а свой отказ объяснили тем, что это укрытие "исключительно для посетителей".

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"Они сказали, что у них укрытие исключительно для посетителей отеля. Все. Для тех, кто проживает. Аргументов дальше никаких не было — я ничего не расспрашивала, потому что была тревога и я просто побежала в другое укрытие", — рассказала Екатерина.

После этого случая женщина позвонила в полицию, а также рассказала свою историю в сети. После огласки представители отеля написали ей в Instagram с просьбой дать номер телефона.

"Мы вам перезвоним и объясним, почему так произошло — то есть это не извинения. Я им ответила, что объясните полиции и военной администрации. И дальше они мне прислали голосовое сообщение, которое я даже не открывала, потому что это не нормальная коммуникация", — добавила Смачило.

По словам женщины, правоохранители оперативно прибыли на вызов, она написала заявление. В полиции Киева факт обращения Екатерины Смачило подтвердили и сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка.

В Raddison Blu Hotel в свою очередь говорят, что у них нет специально оборудованного укрытия, а есть только паркинг.

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