Командир 3 ОШБр рассказал, чего больше всего не хватает украинской армии (видео)

По словам Андрея Билецкого, сейчас Вооруженным силам Украины крайне необходимы средства ПВО и артиллерийские снаряды.

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Украинская армия нуждается в вооружении и боеприпасах от международных партнеров, однако больше всего сейчас необходимы средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Об этом во время видеообращения на Киевском форуме по безопасности заявил командир 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей Билецкий.

"Меня постоянно спрашивают, а что больше всего необходимо. Я всегда говорю простую вещь — абсолютно все. Не бывает какого-то чудо-оружия, не бывает какого-то вундерваффе, не существует какой-то ракеты, какого-то самолета, танка, который решит вам вопрос на фронте", — сказал Билецкий.

В то же время он уточнил, что украинской армии нужно вооружение и боеприпасы, также средства ПВО и артиллерийские снаряды.

Командир 3-й ОШБр отметил, что сейчас его подчиненные находятся на Авдеевском направлении и заверил, что сил и возможностей для разгрома российской армии у ВСУ достаточно.

Напомним, 25 марта командир 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что российским властям не нужны террористы "Исламского государства", чтобы устраивать теракты в России, а теракт в "Крокус-Сити" не увеличит количество добровольцев-контрактников среди россиян.

В тот же день в интервью Фокусу пресс-офицер Третьей штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что российским солдатам продолжают выдавать хлам со складов советских времен, а командование армии РФ стало меньше жалеть своих солдат, и их миссии стали более самоубийственными.