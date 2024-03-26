Китайский корабль атаковал лодку союзника США водяными пушками: нападение попало на видео

Старый американский военный корабль в Южно-Китайском море выполняет роль аванпоста Филиппин. На него доставляли военных и припасы, но береговая охрана Китая атаковала лодки Филиппин.

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На опубликованных кадрах, снятых от первого лица, виден обстрел из водометов, которые береговая охрана Китая применяет против филиппинского катера, который вез груз к оспариваемой территории в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Newsweek.

Экипаж бросается в укрытие, а потоки воды под высоким давлением через перила попадают в каюту, оставляя за собой груды сломанных деревянных конструкций.

"Стой, Господи!" — доносится голос филиппинского матроса между водными залпами

Рано утром в субботу катер снабжения под названием "Uzaimah May 4" и два других плавсредства филиппинской береговой охраны вышли в море, чтобы доставить свежие войска и припасы на стоящий на якоре военный корабль, который выполняет роль военного аванпоста в районе Второй отмели Томаса. Конвой приблизился, он был перехвачен силами китайской береговой охраны.

Повреждения филиппинской лодки снабжения

Как и большую часть Южно-Китайского моря, Китай считает упомянутый риф своей территориею, хотя и находится в пределах исключительной экономической зоны Филиппин.

На кадрах филиппинского правительства видно, как береговая охрана обстреливает филиппинский корабль из водометов, в том числе с двух направлений одновременно. Филиппины сообщили, что в итоге деревянная лодка была повреждена, а пассажиры получили ранения.

На снятых кадрах заметны масштабные повреждения, в некоторых местах полностью отсутствуют деревянные панели

Для эвакуации припасов и персонала Филиппины направили надувные лодки с жестким корпусом.

Американский военный корабль BRP Sierra Madre как аванпост

Китай утверждает, что присутствие Филиппин на отмели незаконно. Манила разместила здесь бывший американский танко-десантный корабль BRP Sierra Madre в 1999 году, чтобы заявить о своих правах на этот объект. По словам Лю Пэнъюня, представителя китайского посольства в КНР, это "серьезное нарушение территориального суверенитета Китая".

Он сказал, что официальная Манила неоднократно обещала отбуксировать ржавеющее судно, но после более чем 20 лет военный корабль и ныне там.

В 2016 году международный суд, рассматривавший претензии Пекина, вынес вердикт в пользу Филиппин. Китай не соглашается с решением и ссылается на свои исторические права.

Напомним, что в феврале власти Филиппин обвиняли Китай в том, что те травят в Южно-Китайское море отмель Скарборо цианидом.

Также сообщалось, что в конце января китайские СМИ показали вторжение в территориальные воды Филиппин.