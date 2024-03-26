Китайський корабель атакував човен союзника США водяними гарматами: напад потрапив на відео

Старий американський військовий корабель у Південнокитайському морі виконує роль аванпосту Філіппін. На нього доставляли військових і припаси, але берегова охорона Китаю атакувала човни Філіппін.

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На опублікованих кадрах, знятих від першої особи, видно обстріл із водометів, які берегова охорона Китаю застосовує проти філіппінського катера, що віз вантаж до оскаржуваної території в Південнокитайському морі. Про це повідомляє Newsweek.

Екіпаж кидається в укриття, а потоки води під високим тиском через поручні потрапляють у каюту, залишаючи за собою купи зламаних дерев'яних конструкцій.

"Стій, Господи!" — долинає голос філіппінського матроса між водними залпами

Рано вранці в суботу катер постачання під назвою "Uzaimah May 4" і два інших плавзасоби філіппінської берегової охорони вийшли в море, щоб доставити свіжі війська і припаси на військовий корабель, що стоїть на якорі та виконує роль військового аванпосту в районі Другої мілини Томаса. Конвой наблизився, його перехопили сили китайської берегової охорони.

Пошкодження філіппінського човна постачання

Як і більшу частину Південнокитайського моря, Китай вважає згаданий риф своєю територією, хоча й розташований у межах виключної економічної зони Філіппін.

На кадрах філіппінського уряду видно, як берегова охорона обстрілює філіппінський корабель із водометів, зокрема з двох напрямків одночасно. Філіппіни повідомили, що в результаті дерев'яний човен було пошкоджено, а пасажири дістали поранення.

На знятих кадрах помітні масштабні пошкодження, у деяких місцях повністю відсутні дерев'яні панелі

Для евакуації припасів і персоналу Філіппіни направили надувні човни з жорстким корпусом.

Американський військовий корабель BRP Sierra Madre як аванпост

Китай стверджує, що присутність Філіппін на мілині незаконна. Маніла розмістила тут колишній американський танкодесантний корабель BRP Sierra Madre 1999 року, щоб заявити про свої права на цей об'єкт. За словами Лю Пен'юня, представника китайського посольства в КНР, це "серйозне порушення територіального суверенітету Китаю".

Він сказав, що офіційна Маніла неодноразово обіцяла відбуксирувати судно, що іржавіє, але після більш ніж 20 років військовий корабель і нині там.

У 2016 році міжнародний суд, який розглядав претензії Пекіна, виніс вердикт на користь Філіппін. Китай не погоджується з рішенням і посилається на свої історичні права.

Нагадаємо, що в лютому влада Філіппін звинувачувала Китай у тому, що ті труять у Південнокитайське море мілину Скарборо ціанідом.

Також повідомлялося, що наприкінці січня китайські ЗМІ показали вторгнення в територіальні води Філіппін.