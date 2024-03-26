"Через 30 секунд увидел взрыв": командир ВСУ сбил из противотанкового комплекса вертолет РФ

"Жертвой" ПТРК Javelin стал вертолет "Аллигатор". Он работал по украинским позициям, когда осуществленный противотанкистом пуск лишил его шанса приземлиться целым.

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Украинские бойцы сбили вражеский вертолет с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Деталями поделились 26 марта в СтратКоме ВСУ.

Пресс-служба отметила, что "на счету" противотанкистов 36 отдельной бригады морской пехоты большое количество российской техники. В частности, среди ликвидированных целей есть и боевой вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор".

"Вертолет врага работал по позициям дружественных подразделений. Javelin буквально в последний момент захватил цель, я сделал пуск и через 30 секунд увидел взрыв в небе", — вспомнил командир роты ПТРК Евгений.

Уже на следующее утро защитники получили подтверждение, что "Аллигатор" уничтожен. Военный подчеркнул, что предоставленный партнерами Javelin оказался очень эффективным оружием.

"Этот ПТРК хорошо показал себя еще в начале широкомасштабного вторжения, когда мы обороняли Николаев, затем на Авдеевском и Запорожском направлениях, где наше подразделение уничтожило немало техники", — рассказал Евгений.

По его словам, сначала бойцы не имели опыта и были вынуждены приобретать его непосредственно в боях. Воинам приходилось учиться на ошибках, как правильно подходить, захватывать цель, выбирать огневой рубеж и т.д.

"Сейчас мы передаем опыт новым воинам", — добавил командир.

Напомним, в СМИ сообщили, что французская компания получила контракт на поставку в Украину 400 разведывательных БПЛА. Они были разработаны для гражданского использования, но сотнями применяются на передовой.

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Украина может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. По его словам, инициатива по финансированию поставок этого оружия уже помогает Силам обороны "лучше воевать".