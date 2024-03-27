Армия будущего: США показали концепты танка M1E3 Abrams и БМП XM-30 (фото)

Американский танк Abrams M1E3 должен "похудеть" до 60 тонн, получить автомат заряжания и новые технологии. А БМП XM-30, которые придут на замену M2 Bradley, получит более мощную пушку.

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На конференции Industry Day 2024 показали качественные концепты новейшей техники армии США: БМП XM30 и танка Abrams M1E3. Концепты доступны по ссылке в презентации.

В презентации военные показали новые боевые машины с приблизительными датами получения на вооружение. Были показаны концепты:

боевой машины M-10 Booker — 2025 год;

БМП XM-30 — 2029 год;

роботизированных боевых машин — 2028 год;

танков M1E3 Abrams — примерно 2030 год.

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Также были кратко описаны характеристики машин следующего поколения. В частности у танка M1E3 Arams планируется, что экипаж будет состоять из 3 бойцов, а не 4 как на нынешних машинах. Это означает наличие автомата заряжания. Будет иметь 120-мм пушку, встроенный комплекс активной защиты, гибридную электрическую силовую установку и массу 60 тонн.

Концепт Abrams M1E3 Фото: скриншот

БМП XM-30, которая придет на замену известных M2 Bradley, будет иметь следующие характеристики: 50-мм автоматическую пушку (у М2 Bradley 25-мм пушка), встроенный комплекс активной защиты, также гибридную электрическую силовую установку и вес 47-55 тонн (у M2 Bradley 27,6 тонны). Экипаж машины будет состоять из двух военных, а десантное отделение будет рассчитано на 6 военных.

БМП XM-30 Фото: скриншот

Дополнять БМП и танки будут роботизированные машины. Они должны поступить на вооружение в 2028 году. Для управления нужно будет 2 солдата. Боевые модули могут иметь как ПТРК, так и противопехотное вооружение. Управлять наземными платформами будет AMPV, которая пришла на замену M113.

Роботизированные платформы под руководством AMPV Фото: скриншот

Напомним, 13 ноября армия США показала концепт будущей БМП XM-30.

7 сентября в США объявили о разработке модернизации танков Abrams, которая знаменует новую веху в развитии машины.