"Нерационально": в Defense Express объяснили, почему ВС РФ сейчас не пойдут на Северск

Белогоровка и Серебрянское лесничество на Луганщине будут определять способность противника с севера двигаться в сторону Северска. Но эта линия фронта длительное время не меняется, говорит эксперт.

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Российские оккупанты активизировались на Лиманском направлении и намерены пойти на город Северск в Донецкой области, но сейчас пока нет предпосылок для наступления. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Белогоровка и Серебрянское лесничество будут определять способность противника с севера, каким-то образом, двигаться к Северску. Но эта линия фронта длительное время не меняется. Поэтому пока что там нет предпосылок для того, чтобы враг начал атаковать Северск. Это нерационально в таких условиях", — сообщил Згурец.

По словам эксперта, российские оккупанты оживили свои действия на Лиманском направлении в течение последних нескольких дней.

"Россияне пытаются вести боевые действия в направлении Терны, Ямполовка, Торское. Количество атак со стороны противника увеличилось. Но попытки продвигаться в сторону Тернов, завершаются уничтожением техники РФ. Несмотря на колоссальные потери, враг и дальше будет пытаться потеснить украинские войска за реку Жеребец, продвигаться к Лиману, таким образом, создав условия наступления на Северск", — добавил он.

Напомним, что бойцы ВСУ имеют продвижение на Авдеевском направлении. Бойцам Сил обороны удалось стабилизировать ситуацию и даже продвинуться в районе Бердичев.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во время штурма позиций Сил обороны на одном из направлений использовали танк без опознавательных знаков. Эта выходка россиян заставила украинских защитников на мгновение замешкаться, чтобы понять, чья это техника.