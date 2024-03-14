"Цель номер один": в ВСУ объяснили, почему нельзя допустить захват Лимана (видео)

Оккупанты круглосуточно штурмуют украинские позиции в районе Тернов Донецкой области. Враг пытается продвинуться пехотой, а затем применяет танки, рассказал командир взвода 95-й ОДШБр Станислав Краснов.

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Командир взвода 95-й ОДШБр Станислав Краснов заявил, что ситуация в районе Тернов Донецкой области наблюдается напряженная ситуация. Об этом он сообщил и эфире телемарафона.

Он рассказал, что противник пытается круглосуточно штурмовать, в частности украинцы отбили штурмы россиян за прошедшие сутки, 13 марта, днем, вечером и ночью. Противник пытается штурмовать небольшими пехотными группами, продвигаясь по 5-10 метров вперед и прячась в земельных окопах, однако украинские бойцы мешают им в этом.

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"Периодически они пытаются применять технику и бронетехнику, прорываться танками там, где это возможно", — сказал Станислав Краснов.

По его словам, ВСУ держат линию обороны и уничтожают вражеские танки.

Кроме этого, Краснов отметил, что оккупанты действуют на удачу, а именно несколько дней продвигаются пехотой, а дальше неожиданно, как они считают, применяют танки. Враг надеется, что ему повезет, однако этого не происходит на данном направлении фронта.

Военный отметил, что Терны — это один из ближайших крупных населенных пунктов, который идет к Лиману. Краснов убежден, что если ВС РФ возьмут Лиман, то это откроет им дорогу на Славянск и Краматорск.

"Это стратегическая цель номер один", — заявил он.

Напомним, 5 марта капитан медицинской службы бригады "Буревій" Гвардии наступления, нейрохирург Андрей Гук рассказал, что на Лиманском направлении российские военные используют все имеющиеся виды оружия. По его словам, военные предупреждены о возможном окружении Славянска и Лимана.

2 марта спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил, что ВС РФ усилили активность в районе Синьковки, чтобы выйти на барьер реки Черный Жеребец возле Тернов Донецкой области. Эти два населенных пункта являются наиболее горячими точками на Купянско-Лиманском направлении.