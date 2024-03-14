"Ціль номер один": у ЗСУ пояснили, чому не можна допустити захоплення Лимана (відео)

Окупанти цілодобово штурмують українські позиції в районі Тернів Донецької області. Ворог намагається просунутися піхотою, а потім застосовує танки, розповів командир взводу 95-ї ОДШБр Станіслав Краснов.

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Командир взводу 95-ї ОДШБр Станіслав Краснов заявив, що ситуація в районі Тернів Донецької області спостерігається напружена ситуація. Про це він повідомив і ефірі телемарафону.

Він розповів, що противник намагається цілодобово штурмувати, зокрема українці відбили штурми росіян минулої доби, 13 березня, вдень, ввечері та вночі. Противник намагається штурмувати невеликими піхотними групами, просуваючись по 5-10 метрів вперед та ховаючись у земельних окопах, проте українські бійці заважають їм у цьому.

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"Періодично вони намагаються застосовувати техніку та бронетехніку, прориватись танками там, де це можливо" — сказав Станіслав Краснов.

З його слів, ЗСУ тримають лінію оборони і знищують ворожі танки.

Крім цього, Краснов зауважив, що окупанти діють на удачу, а саме декілька днів просуваються піхотою, а далі неочікувано, як вони вважають, застосовують танки. Ворог сподівається, що йому пощастить, проте цього не стається на даному напрямку фронту.

Військовий наголосив, що Терни — це один із найближчих великих населених пунктів, який йде до Лимана. Краснов переконаний, що якщо ЗС РФ візьмуть Лиман, то це відкриє їм дорогу на Слов'янськ і Краматорськ.

"Це стратегічна ціль номер один", — заявив він.

Нагадаємо, 5 березня капітан медичної служби бригади "Буревій" Гвардії наступу, нейрохірург Андрій Гук розповів, що на Лиманському напрямку російські військові використовують усі наявні види зброї. З його слів, військові попереджені щодо можливого оточення Слов'янська і Лимана.

2 березня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що ЗС РФ посилили активність в районі Синьківки, аби вийти на бар'єр річки Чорний Жеребець біля Тернів Донецької області. Ці два населені пункти є найбільш гарячими точками на Куп'янсько-Лиманському напрямку.