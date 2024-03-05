Окружение Славянска и Лимана возможно: враг накрывает всеми видами оружия (видео)

По словам военного медика Андрея Гука, практически каждые две недели поступают раненные украинские защитники с признаками поражения химическим оружием.

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Капитан медицинской службы бригады "Буревій" Гвардии наступления, нейрохирург Андрей Гук отметил, что враг использует на Лиманском направлении все имеющиеся виды оружия, пытаясь продвинуться вперед. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Лиманском направлении продолжаются тяжелые бои. К сожалению, мы уже предупреждены о возможности окружения Славянска и Лимана. Поэтому продолжается максимальная концентрация, максимальная работа на упреждение. Остаются открытыми вопросы по средствам связи и боекомплектам", — подчеркнул Гук.

Он рассказал, что украинские бойцы, которые воюют с 2014 года, поражены таким масштабным применением всех возможных видов оружия, в том числе химического.

"Сегодня имеем официальную информацию, что за время широкомасштабной войны враг использовал более 1000 раз химическое оружие. То есть россияне применяют и запрещенное оружие, и мы практически каждые две недели имеем наших защитников с признаками поражения химическим оружием", — отметил Гук.

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