ВСУ потеряли Ласточкино и Северное, но наступления на Харьков не будет: Дикий о проблемах на фронте (видео)

По словам ветерана Евгения Дикого, сейчас опорные пункты держат 5-8 бойцов вместо необходимых тридцати. И здесь не вина Трампа в блокировании пакета помощи, а проблема привлечения людей в ряды ВСУ.

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ВСУ пришлось отойти от Ласточкино и Северное в Донецкой области и враг на "плечах отступающих войск" продолжает продвижение. Однако речь о взятии или наступлении на Харьков пока не идет. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

Основные продвижения российских оккупантов в дальнейшем будут лежать в пределах Донецкой области, считает ветеран, а прорыва фронта и дальних наступлений не будет. Однако на всем фронте врагу удалось перехватить инициативу и давит украинских защитников от Купянска до Роботино.

"Тяжелее всего сейчас именно под Авдеевкой и там произошло то, что мы не прогнозировали, — акцентирует Дикий, — Считалось, что армия РФ, высвободив ресурсы из Авдеевки, пойдет на другие участки фронта, а сейчас оккупанты этими силами продолжают наступать именно на авдеевском направлении".

Россияне пытаются всеми методами не дать Силам обороны Украины закрепиться на новых рубежах. Проблема еще и в том, что ВСУ не имеют полноценной фортификации на этих участках и воинам приходится цепляться за рельеф местности, в том числе по линии водохранилищ. А держаться там очень трудно, отмечает эксперт, ведь теперь враг может выгодно обстреливать низину с холмов.

"Честь и хвала 3-й штурмовой, что ребята отбили Красногоровку, говорит Дикий, — Но это означает, что нам пришлось отбивать населенный пункт, который мы держали десять лет. А еще это значит, что 3-ю штурмовую, как наиболее боеспособную силу, бросают "тушить пожары"".

По мнению военного, если "окно возможностей", которым пользуются оккупанты воспринимать буквально, то одно из его створов открыл Дональд Трамп тормозя принятие пакета помощи, а другую открыла Украина из-за "недомобилизации". А еще, конечно, очень ощущается нехватка крупнокалиберных снарядов, из-за чего есть потребность подпускать врага ближе к позициям.

"В целом ВСУ есть чем воевать, но на более близких дистанциях чем обычно, говорит ветеран АТО, — Лучше бы было иметь возможность сдерживать врага на дальних расстояниях".

Что касается мобилизации, то она крайне необходима, потому что, по словам Дикого, по его информации сейчас опорные пункты держу 5-8 бойцов вместо необходимых тридцати. И здесь, говорит Дикий, не вина Трампа, а проблема привлечения людей в ряды ВСУ.

"Но "орки" прекрасно понимают, что снаряды к нам все же доедут, поэтому очень спешат захватить все что возможно и закрепиться там, где это возможно, — отмечает ветеран, — Хотя враг платит за продвижение страшную цену, но было бы лучше, если бы в ВСУ было больше бойцов, что позволило бы еще лучше уничтожать российские "мясные штурмы"".

Что касается оборонительных сооружений, то по словам Дикого, их можно поделить на две части: над первыми работают качественные строительные компании, а над вторыми обычные инженерные войска. К сожалению, серьезные сооружения строительные компании могут строить только в глубоком тылу, куда не долетают вражеские снаряды, например на границе. Военные инженеры в свою очередь не имеют столько профессиональной техники и людей, чтобы полноценно работать под обстрелами.

Напомним, 2 марта сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о кадровых перестановках в боевых частях. По его словам, в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, отправили группы специалистов для передачи опыта и помощи.