ЗСУ втратили Ласточкине та Сєверне, але наступупу на Харків не буде: Дикий про проблеми на фронті (відео)

За словами ветерана Євгена Дикого, зараз опорні пункти тримають 5-8 бійців замість необхідних тридцяти. І тут не провина Трампа в блокуванні пакета допомоги, а проблема залучання людей до лав ЗСУ.

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ЗСУ довелось відійти від Ласточкиного та Сєверне на Донеччині й ворог на "плечах відступаючих військ" продовжує просування. Проте мова про взяття чи наступ на Харків наразі не йде. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

Основні просування російських окупантів надалі будуть лежати в межах Донецької області, вважає ветеран, а прориву фронту та дальніх наступів не буде. Проте на всьому фронті ворогу вдалось перехопити ініціативу і тисне українських захисників від Куп'янська до Роботиного.

"Найважче зараз саме під Авдіївкою і там сталось те, що ми не прогнозували, — акцентує Дикий. — Вважалось, що армія РФ вивільнивши ресурси з Авдіївки піди на інші ділянки фронту, а зараз окупанти цими силами продовжують наступати саме на авдіївському напрямку".

Росіяни намагаються всіма методами не дати Силам оборони України закріпитись на нових рубежах. Проблема ще й в тому, що ЗСУ не мають повноцінної фортифікації на цих ділянках і воїнам доводиться чіплятись за рельєф місцевості в тому числі по лінії водосховищ. А триматись там дуже важко, зазначає експерт, адже тепер ворог може вигідно обстрілювати низину з пагорбів.

"Честь і хвала 3-й штурмовій, що хлопці відбили Красногорівку, каже Дикий. — Але це означає, що нам довелось відбивати населений пункт, який ми тримали десять років. А ще це значить, що 3-тю штурмову, як найбільш боєздатну силу, кидають "гасити пожежі"".

На думку військового, якщо "вікно можливостей", яким користуються окупанти сприймати буквально, то одне з його створів відкрив Дональд Трамп гальмуючи прийняття пакета допомоги, а іншу відкрила Україна через "недомобілізацію". А ще, звичайно, дуже відчувається нестача крупнокаліберних снарядів, через що є потреба підпускати ворога ближче до позицій.

"В цілому ЗСУ є чим воювати, але на більш близьких дистанціях ніж звичайно, каже ветеран АТО. — Краще б було мати можливість стримувати ворога на далеких відстанях".

Щодо мобілізації, то вона вкрай необхідна, тому що, за словами Дикого, по його інформації зараз опорні пункти тримаю 5-8 бійців замість необхідних тридцяти. І тут, каже Дикий, не провина Трампа, а проблема залучання людей до лав ЗСУ.

"Але "орки" прекрасно розуміють, що снаряди до нас все ж таки доїдуть, тому дуже поспішають захопити все що можливо і закріпитись там, де це можливо, — відзначає ветеран. — Хоча ворог платить за просування страшну ціну, але було б краще, як щоб в ЗСУ було більше бійців, що дозволило б ще краще знищувати російські "м'ясні штурми"".

Щодо оборонних споруд, то за словами Дикого, їх можна поділити на дві частини: над першими працюють якісні будівельні компанії, а над другими звичайні інженерні війська. На жаль, серйозні споруди будівельні компанії можуть будувати тільки в глибокому тилу, куди не долітають ворожі снаряди, наприклад на прикордонні. Військові інженери своєю чергою не мають стільки професійної техніки та людей, щоб повноцінно працювати під обстрілами.

Нагадаємо, 2 березня повідомлялося, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про кадрові перестановки в бойових частинах. За його словами, в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, відправили групи фахівців для передачі досвіду і допомоги.