"Залежить від командира бригади": Сирський заявив про кадрові перестановки в бойових частинах

В окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, було відправлено групи спеціалістів для передачі досвіду та допомоги.

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У кількох військових підрозділах відбулися зміни в керівному складі. Ці кроки були зроблені з метою забезпечення безпеки і благополуччя захисників. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Він підкреслив, що продовжує свою діяльність на східному фронті. Головнокомандувач зазначив, що обстановка на фронті залишається складною, проте під контролем.

"Протягом трьох днів стало зрозуміло, чому в разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням і військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки і тримати позиції, а іншим — ні", — зазначив головком.

Згідно з висловлюванням Сирського, бойова ефективність насамперед залежить від якостей командира бригади, його професіоналізму, досвіду та здатності ухвалювати обдумані й адекватні рішення. Величезне значення також має підготовка і координація дій штабу бригади.

"Тому в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлено групи спеціалістів для передачі досвіду та допомоги", — повідомив командувач.

Після подання звітів командирів бригад та їхніх заступників було ухвалено рішення про гарантування наявності резервів, боєприпасів, безпілотних апаратів та іншого необхідного обладнання.

"В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії і команди безпосередньо створюють загрозу життю і здоров'ю підлеглих, я змушений ухвалювати кадрові рішення", — наголосив Сирський.

Головнокомандувач виділив бійців 54-ї окремої мотострілецької бригади, які за допомогою точного артилерійського вогню, поєднаного з професійним мінуванням, успішно знищили дві колони бронетехніки противника. Крім того, Сирський висловив подяку воїнам 25-ї окремої польової дивізії безпритульних, 47-ї окремої мотострілецької бригади та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

"Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв і переміщення в тил для відновлення боєздатності", — додав він.

Нагадаємо, раніше у звіті Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська 26 лютого просунулися на південь від Кремінної на тлі позиційних боїв, що тривають на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна.

Також повідомлялося, що, за оцінками DeepState, Степове і Північне вже окуповані.