Хотят захватить всю Донецкую область: эксперт о дальнейшем наступлении армии РФ (видео)

Сейчас главной задачей для ВСУ является не дать оккупантам расширить захваченные территории после того, как Силы обороны Украины были вынуждены оставить Авдеевку, считает военный обозреватель.

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Оккупанты ставят своей целью как можно быстрее захватить всю Донецкую область, поэтому следующие удары придутся на Константиновку и Часов Яр. Эту задачу вот уже два года не может выполнить армия РФ и это важно сделать накануне переизбрания Путина, чтобы продемонстрировать хоть какую-то победу. Об этом в интервью Фокусу заявил военный обозреватель Давид Шарп.

По мнению эксперта, так называемое "освобождение Луганской и Донецкой областей" является хоть какой-то конкретной целью для российского населения, ведь что такое "денацификация" и "демилитаризация" они не понимают вообще. Тем более, что руководители Кремля и пропагандисты даже приблизительно не могут объяснить, как эти задачи можно выполнить.

"Сегодня, когда помощь от США задерживается и ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, ситуация позволяет армии РФ действовать более активно, — акцентирует Шарп, — Командование оккупантов, как всегда, не считает потери и бросает все больше и больше сил на эти направления".

Сейчас главной задачей для ВСУ является не дать оккупантам расширить захваченные территории после того, как Силы обороны Украины были вынуждены оставить Авдеевку, считает военный обозреватель. Если в наличии есть подготовленные линии обороны, фортификация и вооружение для защитников, тогда линия фронта не провалится, а линия фронта выровняется.

Карта DeepState о ситуации с наступлением армии РФ Фото: Скриншот

"Здесь надо помнить простую военную истину, что сделав выступление в линии обороны противника армия может как развить свой успех, так и оказаться в клещах, — говорит Шарп, — Поэтому все зависит от того, есть ли у армии РФ потенциал развивать успех и есть ли у ВСУ все необходимое, чтобы при случае сомкнуть клещи и возглавить атакующих".

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ потеряли Ласточкино и Северное, но наступления на Харьков не будет. По словам ветерана Евгения Дикого, сейчас опорные пункты держат 5-8 бойцов вместо необходимых тридцати. И здесь не вина Трампа в блокировании пакета помощи, а проблема привлечения людей в ряды ВСУ.