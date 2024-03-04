Хочуть захопити всю Донецьку область: експерт про подальший наступ армії РФ (відео)

Зараз головним завданням для ЗСУ є не дати окупантам розширити захоплені території після того, як Сили оборони України були вимушені залишити Авдіївку, вважає військовий оглядач.

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Окупанти ставлять собі за мету якомога швидше захопити всю Донецьку область, тому наступні удари припадуть на Костянтинівку та Часів Яр. Цю задачу ось уже два роки не може виконати армія РФ, і це важливо зробити напередодні переобрання Путіна, щоб продемонструвати хоч якусь перемогу. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий оглядач Давид Шарп.

На думку експерта, так зване "звільнення Луганської й Донецької областей" є хоч якоюсь конкретною метою для російського населення, адже що таке "денацифікація" та "демілітаризація", вони не розуміють взагалі. Ба більше, керівники Кремля та пропагандисти навіть приблизно не можуть пояснити, як ці задачі можна виконати.

"Сьогодні, коли допомога від США затримується та ЗСУ вимушені економити боєприпаси, ситуація дозволяє армії РФ діяти активніше, — акцентує Шарп. — Командування окупантів як завжди не рахує втрати й кидає все більше й більше сил на ці напрямки".

Зараз головне завдання для ЗСУ — не дати окупантам розширити захоплені території після того, як Сили оборони України були вимушені залишити Авдіївку, вважає військовий оглядач. Якщо в наявності є підготовлені лінії оборони, фортифікація та озброєння для захисників, тоді лінія фронту не провалиться, а вирівняється.

Мапа DeepState про ситуацію з наступом армії РФ Фото: Скріншот

"Тут треба пам'ятати просту військову істину, що, зробивши виступ в лінії оборони противника, армія може як розвити свій успіх, так і опинитися в кліщах, — каже Шарп. — Тому все залежить від того, чи є в армії РФ потенціал розвивати успіх і чи є в ЗСУ все необхідне, щоб за нагоди зімкнути кліщі й очолити тих, хто атакує".

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ втратили Ласточкине та Сєверне, але наступу на Харків не буде. За словами ветерана Євгена Дикого, зараз опорні пункти тримають 5-8 бійців замість необхідних тридцяти. І тут не провина Трампа в блокуванні пакета допомоги, а проблема залучання людей до лав ЗСУ.