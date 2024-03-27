ВС РФ перебрасывают технику из Мариуполя в направлении Бердянска, — Андрющенко (видео)

По словам советника мэра Мариуполя, предварительный пункт назначения российской техники — города Приморск и Токмак в Запорожской области.

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Вооруженные силы Российской Федерации перебрасывают военную технику из временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области в сторону временно оккупированного Бердянска Запорожской области. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Фиксируем большую переброску техники в направление Бердянска. Различная маркировка, включая маркировку "два треугольника" ФСБ России", — написал он.

Советник мэра Мариуполя обнародовал видео, как по улицам Мариуполя едут военные грузовики.

По словам Андрющенко, предварительный пункт назначения российской техники — города Приморск и Токмак в Запорожской области. Он также отметил, что в последние недели российские оккупанты усиливают именно это направление. Речь идет как о живой штурмовой силе, так и об инженерно-логистических подразделениях.

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Напомним, 26 марта издание The Economist писало, что в ближайшие несколько месяцев ВС РФ могут усилить наступление. Оккупанты попытаются пробить оборону и продвинуться вглубь. По данным издания, следующие пять-шесть месяцев могут быть критическими. В то же время Украина имеет проблемы с оружием, мобилизацией и оборонительными сооружениями.

Представитель артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников заявил, что Россия использует элитные войска, чтобы прорваться к Часовому Яру. Ситуацию вокруг города воин описал как сложную и напряженную.