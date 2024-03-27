"Все еще впереди": Украина не обойдется без мобилизации и это "на века", — генерал "Марсель"

Руководитель Сил обороны Харькова Сергей Мельник поделился, что не видит завершения войны. По его словам, Россия имеет преимущество в людях в 10–15 раз, а поражение будет означать смерть.

Related video

Усиление мобилизации в Украине необходимо, ведь сейчас есть только два варианта завершения войны. Об этом в интервью для издания "Суспільне" рассказал начальник Харьковского гарнизона и Сил обороны Харькова Сергей "Марсель" Мельник.

Он объяснил, что мобилизация нужна для обеспечения воинских частей специалистами. Нужны люди для разной работы — от штурмовиков до инженеров. Их должны выявить в гражданской жизни, готовить и направлять туда, где они нужны.

"Извините, но страна-агрессор сегодня нас превышает по людям, пожалуй, в 10 или 15 раз, нам же как-то нужно пополнять свои резервы и давать им отпор. Поэтому это такая ситуация", — отметил военный.

Он подтвердил, что в Украине нужно изменить подход к мобилизации, и упомянул соответствующий законопроект. Мельник предположил, что документ еще не доработан, и подчеркнул, что закон должен быть "взвешенный".

"Мы без мобилизации не обойдемся, это уже на века с таким соседом. Но должно быть все четко и взвешенно", — подчеркнул он.

По словам "Марселя", во время войны необходимо принимать "много непопулярных решений". При этом в случае поражения "никого не будет", ведь всех "поставят на колени и расстреляют".

"Поэтому нет другого варианта, но его и не будет. С таким врагом только два — или смерть, или победа", — заявил военнослужащий.

Он объяснил, что война в Украине "очень быстро" меняется, и соответственно должно меняться мышление народа.

"Все еще впереди, война еще не закончилась, она не закончится. Я не вижу, что она закончится. Она закончиться может только одним — освобождением всех территорий от этого оккупанта. Мы должны их выбросить за поребрики государственной границы, и тогда о чем-то можно будет говорить", — добавил Мельник.

Напомним, также генерал Сергей Мельник предложил стратегию для уменьшения обстрелов Харькова. По его мнению, ситуация может улучшиться, если уничтожать модернизированные ЗРК российских войск.

Ранее о необходимости мобилизации в Украине жестко высказался украинский военнослужащий Леонид Маслов. Он убежден, что "местом уклонистов" являются концлагеря и штрафбаты.