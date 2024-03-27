"Ситуация ухудшилась", — Бутусов о ситуации на войне после назначения Сырского (видео)

Журналист говорит, что можно говорить об изменениях в подходе к планированию, но на некоторых участках фронта, где не произошли изменения в организации, планировании, применении войск, ситуация ухудшилась.

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Главный редактор интернет-портала Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, как на войну повлияло назначение Александра Сырского на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в интервью Radio NV.

По его словам, пока нельзя говорить о важных изменениях, которые бы имели существенное влияние на ход боевых действий, после того, как произошла смена командования. Бутусов считает, что армия нуждается в структурных изменениях, также это касается управления. Однако пока ситуация на войне такая, как и раньше. "Я не заметил каких-то серьезных, упорядоченных действий, которые бы значительно отличались на стратегическом уровне", — подчеркнул журналист.

Также Бутусов отметил, что на определенных участках фронта изменения наблюдаются, однако речь не идет о стратегическом уровне.

"Можно говорить об изменениях в подходе к планированию, организации и применению войск, — они есть на некоторых участках фронта, и в результате этого есть определенные положительные вещи. Однако, к сожалению, ситуация ухудшилась на некоторых участках фронта, где отсутствуют такие изменения или ресурсы", — сказал Бутусов.

Интервью Юрия Бутусова

Напомним, что 8 февраля глава государства Владимир Зеленский сообщил об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, которую он занимал более 2,5 года, в том числе с начала полномасштабного вторжения РФ. Вместо него был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Еще до увольнения Залужного несколько месяцев ходили слухи о конфликте между Зеленским и главкомом, в том числе в западных СМИ. После увольнения Залужный был удостоен звания Героя Украины.