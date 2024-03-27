"Ситуація погіршилася", — Бутусов про ситуацію на війні після призначення Сирського (відео)

Журналіст каже, що можна говорити про зміни в підході до планування, але на деяких ділянках фронту, де не відбулися зміни в організації, плануванні, застосуванні військ, ситуація погіршилася.

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Головний редактор інтернет-порталу Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, як на війну вплинуло призначення Олександра Сирського на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Про це він повідомив в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, поки що не можна говорити про важливі зміни, які б мали суттєвий вплив на хід бойових дій, після того, як відбулася зміна командування. Бутусов вважає, що армія потребує структурних змін, також це стосується управління. Проте поки що ситуація на війні така, як і раніше. "Я не помітив якихось серйозних, упорядкованих дій, які б значно відрізнялися на стратегічному рівні", — підкреслив журналіст.

Також Бутусов зазначив, що на певних ділянках фронту зміни спостерігаються, проте йдеться не про стратегічний рівень.

"Можна говорити про зміни у підході до планування, організації та застосування військ, — вони є на деяких ділянках фронту, і внаслідок цього є певні позитивні речі. Однак, на жаль, ситуація погіршилася на деяких ділянках фронту, де відсутні такі зміни чи ресурси", — сказав Бутусов.

Інтерв'ю Юрія Бутусова

Нагадаємо, що 8 лютого глава держави Володимир Зеленський повідомив про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, яку він обіймав понад 2,5 року, зокрема від початку повномасштабного вторгнення РФ. Замість нього було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Ще до звільнення Залужного декілька місяців ходили чутки про конфлікт між Зеленським і головкомом, зокрема у західних ЗМІ. Після звільнення Залужний був удостоєний звання Героя України.