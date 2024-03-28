Проблемы с математикой: на границе с Венгрией задержали уклониста с интересной семейной историей

Мужчина не виделся с матерью своих детей почти год, а та, в свою очередь, ни разу не была в Украине.

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Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией "многодетного отца", который ехал увидеться с тремя своими детьми. Впрочем, мужчину за пределы Украины не выпустили. Все из-за проблем с математикой. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, украинец выезжал за границу, чтобы увидеться с сыном и дочерьми двойняшками, которые родились в Литве Во время проверки выездных документов пограничники установили, что за 11 месяцев до рождения младших девочек нарушитель не выезжал из Украины. Также женщина, которая указана как мать близняшек, ни разу не была в Украине.

Сопоставив эти факты, пограничники обнаружили, что с математикой у уклониста проблемы и завернули его обратно.

Мужчина в разговоре признался, что "липовую" справку об отцовстве купил за $4,5 тыс. через телеграм-канал.

"За подделку документов ему грозит уголовная ответственность. Направлено сообщение в Нацполицию", — проинформировали в Государственной пограничной службе Украины.

Напомним, что Директор театра в Кропивницком делал из уклонистов актеров. Место в театральном коллективе стоило 3,5 тыс. долларов США.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге геолог "оригинально" уклонился от мобилизации. Свой отказ он аргументировал тем, что ранее уже принимал присягу на верность России.