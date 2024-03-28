Проблеми з математикою: на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта з цікавою сімейною історією

Чоловік не бачився з матір'ю своїх дітей майже рік, а та, своєю чергою, жодного разу не була в Україні.

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Українські прикордонники затримали на кордоні з Угорщиною "багатодітного батька", який їхав побачитися з трьома своїми дітьми. Втім, чоловіка за межі України не випустили. Все через проблеми з математикою. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Так, українець виїздив за кордон, щоб побачитися з сином і доньками двійнятами, які народилися в Литві Під час перевірки виїзних документів прикордонники встановили, що за 11 місяців до народження молодших дівчаток порушник не виїжджав з України. Також жінка, яка вказана як матір близнючок, жодного разу не була в Україні.

Співставивши ці факти, прикордонники виявили, що з математикою в ухилянта проблеми і завернули його назад.

Чоловік у розмові зізнався, що "липову" довідку про батьківство купив за $4,5 тис. через телеграм-канал.

"За підробку документів йому загрожує кримінальна відповідальність. Надіслано повідомлення до Нацполіції", — проінформували у Державній прикордонній службі України.

Нагадаємо, що Директор театру в Кропивницькому робив з ухилянтів акторів. Місце в театральному колективі коштувало 3,5 тис. доларів США.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі геолог "оригінально" ухилився від мобілізації. Свою відмову він аргументував тим, що раніше вже складав присягу на вірність Росії.