Ракета РФ забрала родителей: фото бойца ВСУ на пепелище его дома растрогало соцсети

Кроме родителей военного пострадала жена его старшего брата, который тоже служит в армии. Женщина находится в реанимации из-за полученных ранений.

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Украинский защитник Сергей Корольков из Хмельницкого во время ракетного удара РФ по его родному городу потерял дом и обоих родителей. Фотографию военного, который сидит на руинах родительского дома, обнародовала в Фейсбук журналистка Альбина Карман.

Мужчина приехал на место происшествия, когда узнал, что его родителей убила российская ракета, а от дома остались руины. Он вернулся, чтобы разобрать вместе с собратьями завалы.

"Хотела показать вам глаза этого доброго и сильного мужчины, который до сих пор разбирает завалы своего с родителями дома", — написала журналистка.

Она добавила, что кроме родителей Сергея пострадала жена его старшего брата, который тоже служит в армии. Женщина находится в реанимации из-за полученных ранений.

Напомним, что 22 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по Хмельницкому — ударили по жилому массиву. Два человека погибли, пятеро получили ранения. Двух пострадавших госпитализировали. Повреждены и разрушены ряд жилых домов, сотни квартир в многоэтажках, десятки автомобилей. Подверглись разрушениям объекты критической инфраструктуры.

В Хмельницком городском совете доложили, что из-под завалов спасли 21-летнюю девушку. Она пробыла там несколько часов и находилась в стабильно тяжелом состоянии, но в сознании. Также РФ ударила ракетой по Николаеву.